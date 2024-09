Unha casa e garaxes de Santaballa sofren danos polas fortes choivas

Unha vivenda e garaxes do barrio de Miralles da parroquia de Santaballa, en Vilalba, sufriron danos este sábado como consecuencia das fortes choivas que caeron a primeira hora da mañá, xa que a auga e o barro entraron no interior.

O propietario dos inmobles, Jesús Naseiro, explica que é a primeira vez que lle pasa algo así e que foi a consecuencia de que "as 'tajeas' e cunetas están cerradas de maleza".

"É unha estrada da Deputación e fai máis de dous anos que non limpan as cunetas. Limpeina eu por aquí algunha vez coas miñas máquinas, pero eu non teño que facelo, iso non ten sentido", di.

Danos dentro da vivenda. EP

Esta vía, a LU-P-6509, une Santaballa coa parroquia de Lousada, en Xermade, e tamén o barrio do Carrizo coa A-8.

O propietario califica o suceso de "desfeita"

Naseiro tilda o ocorrido de "desfeita" e apunta que primeiro viu que a auga entrara no garaxe e pensou que non había máis partes afectadas porque estes están "cun pouco de pendente", pero equivocábase.

"Fun despois á casa, que uso de almacén de comestibles e outras cousas, e nunca vin unha cousa igual. Podía ser a casa na que estou vivindo. Pero estas cousas non deben pasar, non estamos no século XVIII. Teño que mirar de que limpen, se non na próxima pasa o mesmo", denuncia.