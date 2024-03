La Casa Dopeso acoge la proyección del documental 'A nave das Marías'

La Casa Dopeso pontesa acoge este viernes, a las 20.30 horas, la proyección del documental A nave das Marías, un trabajo producido por la ONG Ecos do Sur y dirigido por Saamira Ganay y Cris Andina, natural de Ribadeo y vecina de As Pontes.

El documental, que opta a los premios Mestre Mateo 2024 en la categoría de mejor documental, "fala sobre a importancia do teatro como ferramenta de intervención social sorprendente que pode cambiar ás persoas. Así, os implicados no proceso de creación da peza teatral A nave das Marías contan en primeira persoa como as clases de teatro e o proceso creativo influíron nese momento das súas vida", explican los promotores.