Casa do Pobo do Castro: un fogar para a colectividade

Localización

Dende a N-6 ou a A-6 en Begonte, hai que coller o cinturón comarcal (LU-P-1611) cara a Friol e, logo de pasar as pontes sobre a vía do tren e sobre o río Ladra, hai que desviarse á dereita. A pouco máis de dous quilometros están a igrexa de Santa María do Castro e a Casa do Pobo.

Convenio

O Concello tamén ten un acordo cos veciños para promover actividades nela e para que se use como local electoral, despois de que a antiga escola da parroquia, que cumpría esa función, se transformase en vivendas.

Sede oficiosa

A asociación cultural Castiñeiro Milenario organiza boa parte das súas actividades —foliadas, os maios, xornadas micolóxicas ou distintos obradoiros— na Casa do Pobo en colaboración coa asociación de veciños.

Cartel da Casa do Pobo. C.PÉREZ

Cando Luis Torres, veciño da aldea de Roibás da parroquia begontesa do Castro, era un neno, á Casa do Pobo non se lle chamaba así, aínda que un pouco si que o fose. Era a reitoral, a casa do cura, e ata ela acudían con regularidade os pícaros coma Luis.

Os xoves pola tarde, no canto de estar na escola, ían a xunto do párroco, don Jesús Leal Ferreiro, a catequese. Mais non era a súa única visita semanal, pois moitos acudían tamén ás clases de reforzo que impartía o crego. "Daba matemáticas, xeografía ou ortografía", precisa Luis, que lembra coma se fose onte o «ben» que se lle daban estas materias ao cura e o que lles axudou a moitos deles.

Finca da Casa do Pobo. C.PÉREZ

Superada a etapa escolar e, como se adoita dicir, para gañar o pan, Luis emprendía o camiño da emigración. Primeiro A Coruña, logo Madrid e despois San Sebastián, sempre por tempadas inferiores a dous anos, ata que se asentou 40 anos na Coruña, traballando como funcionario.

Ao xubilarse, Luis tívoo claro, tocaba volver ás raíces, ao Castro. E alí, sumouse a esa veciñanza que quixo que a que era a casa do crego se convertese na Casa do Pobo. "Compróuselle ao bispado hai máis de dez anos e amañouse para o uso da veciñanza", lembra sobre un inmoble hoxe equipado con cociña, forno —conservouse o antigo— e dúas grandes salas que acollen eventos de carácter cultural, social ou lúdico ao longo do ano. Fóra hai un pozo restaurado, unha pérgola e un parque infantil e outro biosaudable. Tamén se comprou a parcela posterior, que se usa de aparcadoiro.

Parques infantil e biosaudable. C.PÉREZ

"Ten de todo, tamén boas sombras, está moi ben coidada e conservada, ben comunicada e cerca do ríos Ladra e Parga, que se xuntan alí preto, na Insua", resume Luis, quen durante oito anos formou parte da directiva da comunidade de montes e da asociación de veciños do Castro (as dúas entidades comparten directiva) que organizaba e organiza diversas actividades, coma cursos de talla, cociña, cestería, ximnasia (é o que se está a impartir agora), así coma xuntanzas coma a comida dos comuneiros ou citas coma o San Xoán ou o Magosto (celébrase este sábado, día 21). E é que, como o seu propio nome indica, se a Casa do Pobo é algo é xusto iso, un punto de encontro para todos.