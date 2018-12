La Casa do Mel venderá ocho toneladas de producto tras una temporada difícil

La Casa do Mel de As Pontes está finalizando las labores de extracción de miel y dando entrada a la que sobra de la comercialización de los socios para sacar a la venta el producto de esta temporada, que rondará, estiman, las ocho toneladas. "Hubo una mala producción, la mitad que la del año anterior. Y lo achacamos no solo a la velutina, que también tuvo incidencia, pero principalmente a la meteorología. Hubo una primavera muy lluviosa con mucha floración que las abejas no pudieron aprovechar. Y en verano hizo mucho sol y mucho aire que secó la floración", explica Manuel Ferreira, el presidente de la Casa do Mel, que indica que el año pasado se sacaron a la venta entre 14 y 15 toneladas de miel bajo una marca propia que estrenaron hace cinco años.

"La velutina debido a la meteorología también estuvo mermada, llegó retrasada pero después atacó bastante", dice, e indica que desde la Casa do Mel se retiraron unos 70 nidos este año.

"La baja producción de este año no es preopcupante porque teníamos reservas del año pasado, el problema es si viene malo el que viene. Si tenemos una buena primavera y un invierno no muy fuerte podríamos repuntar y volver a mejorar las cifras", valora el presidente de la Casa do Mel, que indica que de los 200 socios que hay en la entidad son una treintena los que comercializan bajo la marca Casa do Mel.

A su producción, además, se añade la de la propia Casa do Mel, que tiene colmenares en la zona restaurada de la escombrera de Endesa en As Pontes y en San Sadurniño. "Pronto pondremos otro colmenar didáctico en Muras, ya estamos buscando ubicación con el Concello pero probablemente será en Carelle", dice Ferreira.

"Normalmente se comercializa miel oscura y miel clara, este año hay una intermedia", dice el presidente de la Casa do Mel, que destaca que esta producción es principalmente de brezo y zarza. "Hubo menos monoflorales", asegura, al tiempo que explica que sus ventas principales son por comercialización directa en sus propias instalaciones o a través del pequeño comercio de proximidad.

Dentro de los socios que venden con la marca hay dos tipos. "El que trae todo para extracción y envasado y el que saca en casa y la trae en cubos para que se la comercialicemos", explica Ferreira, que indica los pasos necesarios para la extracción: primero se desopercula —quitar la tapa de cera de las celdillas— y luego se meten los panales al centrifugado, tras lo que se cuela la miel y se pasa al decantador entre diez y doce días antes de envasarla.