La Casa do Mel promueve un plan de recuperación y mejora de la abeja común

La Casa do Mel de Goente, en As Pontes, impulsará un plan de recuperación y mejora de la abeja negra local con el que trata de promover la conservación de esta especie autóctona y mejorar la producción de miel.

"A xenética é unha clave fundamental e a asignatura pendente da apicultura", explicó el presidente de la Casa do Mel, Manuel Ferreira, ante una sala repleta de apicultores. "A abella negra é a abella común, a nosa, de Galicia e da zona norte de España. E non está nada seleccionada, algo que si se fai con outros animais", apuntó al tiempo que habló de la importancia de conseguir con la mejora genética una abeja que se defienda más de la varroa y que no sea enjambradora para mejorar la producción.

El plan que coordinará la Casa do Mel incluye la creación de grupos de trabajo, por eso desde la dirección animaron a los socios a tomar las riendas y apostar por el proyecto, que ya se realiza en otros lugares de España.

Según sus cálculos, el plan se desarrollará a lo largo de al menos dos años y se dividirá en varias etapas. En primer lugar se realizará la búsqueda y localización de abejas, en una segunda se promoverá la realización de pruebas de rendimiento y una tercera se centrará en la cría de reinas. Para esta se colocarán estaciones de pruebas con colmenares para recopilar datos y estaciones de fecundación, una zona reproductiva con zánganos seleccionados, que previsiblemente se instalarán en la zona recuperada de la antigua escombrera de Endesa.

La Casa do Mel ya cuenta con un convenio de colaboración con la eléctrica y la zona cumple todos los requisitos porque está aislada y vigilada "para que non haxa posibles manipulacións", destacan.