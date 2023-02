La Casa do Mel de Goente ofrecerá formación en materia de selección

La Casa do Mel de As Pontes ofrecerá en los próximos meses formación en materia de selección para sus socios, sobre todo de carácter eminentemente práctico, para que estos apicultores puedan realizar de manera correcta las pruebas en sus colmenas, "o que lles permitirá aprender a seleccionar as mellores".

Así, lo indicó el presidente de la entidad, Manuel Ferreira, en el transcurso de una reunión que se celebró en sus instalaciones de Goente, y a la que acudieron una veintena de interesados en sumarse al programa de selección que la entidad pontesa realizará a lo largo del presente año.

En el encuentro también se resumió el trabajo que se lleva realizado desde que se iniciara esta iniciativa pionera en 2019, y que fue financiada con fondos de la propia Casa do Mel y de la Diputación Provincial de A Coruña, y se trasladó a los asistentes el estado del colmenar de selección, que se encuentra ubicado en la zona de recuperación de Endesa en As Pontes.

Los presentes también pudieron conocer otras cuestiones, como el interés de la Casa do Mel de "continuar avanzando en inseminación artificial, criando raíñas e zánganos seleccionados para este fin", así como la participación de la entidad en el programa de selección que se llevará a cabo a nivel gallego, y en el que también estarán presentes distintas asociaciones de la comunidad.

"En canto a asociacións, nós somos pioneiros nesta cuestión en Galicia. Xa se fixera algo a nivel particular, pero de entidades, non", confirma Ferreira, convencido de que este es el camino a seguir, aunque para conocer qué resultados da "haberá que esperar entre cinco e dez anos", manifestó el responsable de la Casa do Mel.

La entidad, que en 2023 celebra 20 años de vida, ofrece todo tipo de formación apícola, además de visitas en sus instalaciones y a la zona de restauración de Endesa, donde creó una api-ruta. También promueve las Xornadas Apícolas do Eume y colabora con el Concello de As Pontes en la organización de la Feira do Queixo e do Mel.