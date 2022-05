La Casa do Mel llega a los 500 socios y conmemora su 19 aniversario

La Casa do Mel de Goente está de enhorabuena por partida doble. Además de cumplir este pasado martes 19 años, acaba de llegar a los 500 socios, una cifra que "é un bo indicativo do traballo que se está a facer", reflexiona Manuel Ferreira, responsable de esta institución pontesa.

"Nos inicios había socios das Pontes e da Capela, e agora temos asociados das catro provincias", añade Manuel, "satisfeito" por este crecimiento que ha sido más llamativo en el último año con la llegada de un centenar de socios.

"Non somos das asociacións apícolas máis numerosas, pero si das que mellores servizos ofrecemos", asegura Ferreira, recordando que actualmente además de la directiva y los socios colaboradores, trabajan en la Casa do Mel tres personas.

La entidad mantiene activos varios cursos de iniciación a la apicultura, unos conveniados con el Concello de As Pontes y otros con la Xunta, y ya programa otras actividades para seguir ofreciendo alternativas a todos aquellos que se están introduciendo o quieren perfeccionar conocimientos sobre apicultura.

Dentro de la programación de la Casa do Mel se incluye la celebración del Día da Abella, que tendrá su primera sesión el 21 en la Casa Dopeso con charlas a partir de las 17.00 horas. En ellas intervendrán el ingeniero de montes Iago Vilela, que hablará sobre riesgos en la apicultura, y el veterinario Javier Fontaiña, que profundizará sobre nutrición apícola. Este acto albergará también la entrega de premios de la XIV Cata de Meles prevista para las 19.30 horas.

El 22, la actividad se trasladará a la Casa do Mel, donde se promoverán actividades infantiles, además de una api-ruta.



Para asistir no será requisito indispensable ser socio, pero sí será necesario inscribirse previamente en la Casa do Mel o en el teléfono 661.00.36.16.