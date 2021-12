La Casa do Mel de Goente, en As Pontes, promueve la creación de una cooperativa apícola con el objetivo de separar la actividad económica de la parte asociativa del colectivo. La nueva cooperativa se dedicará a la comercialización, de miel y otros productos de la colmena, como el polen, los propóleos o la cera , así como a la venta de materiales apícolas, al laminado de cera y la elaboración de alimento. La Casa do Mel seguirá impulsando formación y divulgación, asesoramiento a los apicultores y visitas al museo apícola y a la apirruta que se estrenó en la zona restaurada de la antigua escombrera de Endesa.

Unas 60 personas participaron en la reunión celebrada este fin de semana en la Casa Dopeso de As Pontes para ultimar los detalles de la nueva cooperativa y alrededor de una veintena, entre los que está la propia Casa do Mel, se apuntaron para crear el grupo promotor, que se encargará de redactar los estatutos, planificar las posibles ayudas y buscar uno o varios locales para la actividad.

"Para ser socio de la cooperativa tendrás que ser socio de la Casa do Mel porque lo que interesa es que formen parte de ella apicultores formados", destacó Manuel Ferreira, el presidente del colectivo pontés, que resaltó que podrán ser tanto pequeños productores como profesionales y que se toma la decisión de dar este paso porque "no hay espacio en la Casa do Mel para todo y se necesita personal que se encargue de esto".

Todavía está sin determinar el capital social que aportará cada integrante, que entregará el 100% de la miel de las colmenas que inscriba en la cooperativa. La marca Casa do Mel se seguirá envasando, pero probablemente se abrirá a más marcas.

450 socios en toda Galicia

La Casa do Mel cuenta actualmente con alrededor de 450 socios de toda Galicia. La entidad tiene convenios de colaboración con el Concello de As Pontes y con el de San Sadurniño y se está redactando uno más con el Concello de Muras.



15.000 kilos Es la cifra de miel que comercializa anualmente de media la Casa do Mel a través del pequeño comercio y en su propio local. El objetivo a través de la nueva cooperativa es poder planificar estas cifras y asegurarlas y posiblemente incrementarlas.