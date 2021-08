La Casa do Mel imparte un curso de perfeccionamiento promovido por la Xunta

La Casa do Mel de Goente, en As Pontes, pondrá este domingo el punto y final a un curso de perfeccionamiento de la apicultura organizado por la Consellería de Medio Rural, a través de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), e impartido por Isabel Goti e Iria Bellas.

Esta formación, que contó con la participación de 15 asistentes procedentes de distintos puntos de Galicia —había apicultores de As Pontes, Santiago, Ferrol o Carral— abordó diferentes cuestiones vinculadas a esta actividad a lo largo de diez horas teóricas y 15 prácticas.

Así, los alumnos pudieron conocer más sobre "a bioloxía do enxame en relación ao apicultor e á colmea" o sobre la "maquinaria para a elaboración dos diversos produtos e tipos de colmeas".

También se abordaron otras cuestiones como la "instalación do apiario e o manexo das colmeas e a multiplicación de núcleos, saúde das abellas e os obxectivos produtivos nunha explotación apícola".

"A través da formación non regrada e dentro do plan de formación continua 2021, a Agacal pretende contribuír á consecución do aumento da competitividade do sector apícola", explican desde la Xunta, recordando que habrá otro curso los días 3 y 4 de agosto en el centro de formación y experimentación agroforestal de Becerreá, y en el que se abordará la mejora genética y selección de la abeja local negra autóctona gallega a lo largo de diez horas lectivas.

Plazas libres en Muras