Casa da Luz: Un novo comezo na hostalaría

A Casa da Luz é un símbolo na parroquia pastoricense de Bretoña. Aló polos anos 40, o empresario Santiago García poñía a funcionar unhas instalacións de case 1.000 metros cadrados. Nesta gran vivenda leváronse a cabo todo tipo de oficios que triunfaban na zona. Tenda téxtil, funeraria, subministradora de luz ou carpintaría foron algunhas das actividades que se desenvolveron no espazo de forma simultánea. Agora, Sonia Lorido e o seu marido, José Luis Álvarez, buscan darlle "unha segunda vida" a este emblemático lugar como complexo hostaleiro.

Sen dúbida, un dos recunchos máis destacados da Casa da Luz é a zona dos antigos muíños, que aínda non foi reformada. Precisamente, o nome do hotel é unha referencia honorífica a este negocio, xa que antigamente se compraba a luz en alta tensión e se vendía a uns 400 abonados tras pasala a baixa. Ao carón dos inactivos aparellos atópase "a xoia da casa", un enorme motor diésel que xeraba luz cando asubministración fallaba.

Os vellos muíños da Casa da Luz. D.CABO

José Luis ten a intención de restaurar eses muíños e "poñelos a funcionar para uso particular" tras varias décadas parados. A súa idea é a de "recuperar algún trigo autóctono" a modo de afección a partir desta primavera.

Outra das partes máis destacadas da instalación é o teito, que apenas foi mudado, respectando a súa orixe. "Non se lle fixo nada, só se limpou e se tratou a madeira. Cando pensamos en restaurar todo, quixemos conservar a esencia do lugar", explica Sonia. O novo espazo moderno mestúrase de forma axeitada con anacos doutros tempos, como as paredes de pedra ou a roda de muíño, incrustada na barra do bar.

Cando pensamos en restaurar todo, quixemos conservar a esencia do lugar

Porén, si hai partes que experimentaron unha transformación radical, coma o vello taller onde se traballaba con madeira no século pasado, convertido agora nun inmenso comedor ornamentado cun mural de Diego As que servirá para acoller todo tipo de eventos.

Salón e cociña comunitaria do Hotel Casa da Luz. EP

Tamén mudou a zona que se empregaba como garaxe para os camións da antiga empresa madeireira, que hoxe é unha acolledora recepción cun salón e cunha cociña comunitaria. "Hai moita diferenza", di Sonia ante o cambio nesta parte, na que tamén están as acolledoras habitacións.