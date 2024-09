Casa da Galería: un pulo á cultura dende Castro de Rei

A arte fai de ponte, de máquina do tempo, na Casa da Galería de Castro de Rei, e recupera do pasado sete persoeiros míticos do concello, que volven ocupar o espazo no presente. A familia Rey-Stolle, os poetas José Ramón Crecente Vega e o seu sobriño, Francisco Veiga Ceide, o político José Benito e un emblema como Trapero Pardo son os protagonistas da mostra Os notábeis, a nova exposición instalada na Casa da Galería da fundación Margarita Ledo en Castro de Rei, que dá así un novo paso para erixirse como centro cultural e artístico do concello.

"O inicio oficial da actividade da fundación foi o 31 de xullo coa primeira das exposicións —Paisaxe interior, de Luís Moscardó— e a presentación dun libro —Prefiro condenarme, unha antoloxía poética da presidenta da fundación—. Chegou moitísima xente, non cabiamos e fixemos todo fóra, a aceptación foi moi boa", explicaba a propia Margarita Ledo na presentación da segunda mostra, contenta tamén pola acollida.

"Queremos traballar con cousas próximas e materiais próximos e tamén dando a coñecer a terra que pisamos, o que é A Chaira, que ten unhas características moi especiais do territorio", di a impulsora deste novo centro cultural, que fala dun espazo "en movemento" que está a dar os primeiros pasos e que pervive aínda en equilibrio entre o presente e o pasado.

'Os Notábies'. C.Arias

"Abrimos o primeiro espazo, nun faiado sen dividir, que será para exposicións moi singulares. O espazo expositivo habitual estará no triángulo da parte da casa onde estaba instalada a centraliña de teléfono", di Margarita Ledo, mentres sinala unhas antigas escadas que moitos veciños coñecen.

"Vai haber zona de biblioteca, outra de investigación e unha zona con audiovisuais para proxectar traballos que teñen que ver coa Terra Chá, para que os veciños se poidan ver. Todas as miñas películas teñen partes gravadas aquí", di a directora, profesora universitaria e escritora chairega, que para esta segunda mostra volve contar coa colaboración do estudo Quiero una Vaca, de Castro de Rei, con Bernardo Tejeda na curadoría.

Os Notábeis,que pode visitarse de venres a domingo, en horario de 19.00 a 21.00 horas, fala da fin dunha época, de fin de estirpe, da volta de personaxes dun Castro de Rei do século pasado. E é algo moi típico do curador, traballar con épocas moi diversas e con materiais moi diversos", destaca Margarita Ledo, que indica que esta mostra naceu "a partir dun documento moi elemental como é unha foto, que se converteu nun obxecto artístico, que é algo moito da arte contemporánea".

Entrada á Casa da Galería. C.Arias

O proxecto naceu en 2015 nunha residencia de artistas, que realizaban serigrafías sobre soporte téxtil intervindo pezas sen consenso previo e de forma automática co obxecto de xogar e investigar no concepto da autoría da peza de arte.

"He trabajado mucho montando exposiciones y hace unos años se me ocurrió generar un dispositivo con carácter performático. Vinieron tres amigos de Valencia —Jorge Carla, Antonio Asensi e Israel Dawood—, que no se conocían entre ellos, convivían y trabajaban, de una forma muy primitiva", explicou o comisario da mostra, Bernardo Tejeda, que indicou que foron mesturando moitas iconografías, e que se baseaban no que vían, ata que foron confluíndo nunhas fotografías que había nun libro de Castro de Rei. "Nos pareció interesante hacer un cuerpo separado con estas imágenes", explicou Tejeda na presentación de Os notábeis, na que a artista Luz Darriba reivindicou o papel da muller, "insignificante no libro de Castro de Rei" e "borradas da historia".

Máis programación na Casa da Galería

A programación da Fundación Margarita Ledo continuará este mércores 11, ás 19.00 horas, no centro cultural Xosé Manuel Carballo, coa proxección do documental Manuel María: eu son fala e terra desta miña terra, de Margarita Ledo e producida por Nós —conta cunha intervención artística de Tejeda— e un faladoiro no que "a fundación reunirá persoas lectoras, amigas e expertas na obra de Manuel para falarnos da mesma en presente: Marica Campo, Pilar García Negro e Alberto Ansede, presidente da Fundación Manuel María".

Así, poñerán a funcionar outra vez a máquina do tempo e baixo a palabra o escritor da Terra Chá volverá ao presente, e a Castro de Rei, como Crecente Vega e Francisco de Fientosa, que asoman entre outros retratos serigrafiados na Casa da Galería.

'Os Notábeis', un a un

Alejandro Rey-Stolle: "Xuíz. A guerra pillouno en Coea"

Alejando Rey-Stolle

Maxistrado da Audiencia Territorial de Barcelona, pertencía a unha estirpe de orixe alemá. Casou con Mercedes Pedrosa, tras namorarse dela ao vir facer o Camiño de Santiago. O 14 de abril de 1931, coloca a primeira pedra do monumento ao Sagrado Corazón de Xesús de Santa Locaia.

Mercedes Pedrosa: "Esposa e nai. Morreu un Venres Santo"

Mercedes Pedrosa

Hai pouca información, agás que tivo oito fillos: os xesuítas Alejandro, 'Adro Xavier', e José María; María Jacoba, Carlos María (tamén na mostra), Ignacio e María del Pilar (faleceron moi novos), Ignacio, que lle dá nome ao teleclub de Coea, e Javier.

Carlos María Rey-Stolle: "Avogado, mariño e piloto militar"

Carlos María Rey-Stolle

Naceu en Barcelona en 1916. "Foi avogado, afiliado á Falanxe, mariño e piloto militar, que tronzou un dente xogando ao hóckey". Estrélase cunha avioneta en 1939 preto de Logroño. Era o seu quinto accidente aéreo. Pasaba as vacacións en Coea. Alí xogaba ao xadrez, montaba a cabalo e lía selectas obras.

José Benito Pardo: "Un político insomne"

José Benito Pardo

Naceu en Balmonte en 1867, onde finou en 1939. Avogado e político, entrou no Partido Liberal e foi presidente da Deputación en 1899, cargo que ostentaría catro veces. O seu sobrenome foi 'o gran cacique', segundo indican na exposición Os Notábeis. Está citado en obras de Cunqueiro e de Fole.

J.R. Crecente Vega: "Poeta, naceu ás nove da mañá"

Xosé Crecente Vega

Foi sacerdote, profesor e poeta. Naceu na Ponte de Outeiro en 1896 e faleceu por enfermidade en Segovia en 1948. Medio século despois, os seus restos foron trasladados ao seu pobo natal. Publicou Codeseira. Foi o poeta das cousas pequenas. "A natureza e a vida cotiá foron materia para os seus versos".

Francisco Veiga: "Poeta, danlle morte moi novo"

Francisco de Fientosa

Coñecido como Francisco de Fientosa e sobriño de Crecente Vega, naceu en Santa Locaia en 1912 e matárono en Madrid en 1936 "nunha escura enleada". Publicou varias obras en vida. Coñecido como o Lorca galego. "Seguidor das correntes creativas dun tempo que trae para o verso culto formas populares".

X. Trapero Pardo: "O home poliédrico"

Trapero Pardo

Xornalista e escritor. Naceu en Castro de Ribeiras de Lea en 1900 e finou con 95 anos. Cronista Oficial de Lugo, director do Museo Provincial, membro da Real Academia de Belas Artes e da Real Academia Galega, publicou zarzuela. "Cada San Froilán deleitábanos con E Pelúdez dixo...".