A casa da cultura de Feira do Monte acolle unha homenaxe a Darío Xohán Cabana

A asociación veciñal A Pena de Santa María de Cospeito organiza este domingo, a partir das 18.30 horas na casa da cultura de Feira do Monte, un acto en lembranza do escritor chairego Darío Xohán Cabana, finado en 2021 e natural da parroquia cospeitesa de Roás.

"Queremos así recoñecer o seu traballo a prol da lingua e cultura galegas e a inmensa obra que nos deixou na que a Chaira, os chairegos e chairegas a defensa da terra e da Galicia amada teñen un importante lugar", indican dende a entidade promotora, lembrando que a súa "poesía brillou pola súa calidade literaria e é un espello no que a Chaira pode mirarse e recoñecerse, que debe ser transmitida ás xeracións vindeiras".

O acto incluirá un esbozo biobibliográfico do autor, un recitado de poemas a cargo do alumnado do IES Basanta Silva de Vilalba e do CPI Virxe do Monte de Cospeito e rematará coa actuación do cuarteto lugués Son de Corda. Este ofrecerá o concerto Na casa deles no que canta poemas musicados de Luís Pimentel, Xosé María Díaz Castro, Álvaro Cunqueiro, Manuel María e Darío Xohán Cabana.