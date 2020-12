Casa Carreira reparte 6.000 euros con un quinto en Castro

La suerte casi se olvida de la comarca chairega, si no fuera porque el más madrugador de los premios, un quinto, recalaba en Casa Carreira, de Castro de Ribeiras de Lea. Dos minutos después de comenzar el sorteo, salía el 86.986 y dejaba un décimo en Castro, valorado en 6.000 euros, que el encargado, Jesús Freire, sospecha que pudo recaer en alguien de la zona, ya que fue de ventanilla.

Reconoce que se alegra de haber entregado este quinto premio, que llega después de repartir el 22 de diciembre de 2018 otros 50.000 euros gracias a un décimo del 04.211 y, ese mismo día, 10.000 euros más a través del Joker.

En junio de este año, además, daba el segundo premio de la Lotería Nacional al 29.648, con una recompensa de 6.000 euros, que hacen que "se note que cada vez a xente se anima máis a vir mercar aquí a lotaría", apuntaba Freire.

También en El Milenio de Oro de Guitiriz llevan meses en racha y este martes solo faltó un empujón, o una cifra, para descorchar el champán. "Tocamos o pau pero non entrou", decía Pablo Vilasuso. Estuvieron cerca de dos quintos, del 19.371 (vendieron el 11.371) y del 86.986 (tenían el 86.996); de los cuartos, del 75.981 (contaban con el 78.981) y del 38.341 (sellaron el 38.343), y del Gordo, ya que en máquina hicieron tres boletos del 72.891, pero fue la aproximación al segundo la que endulzó el sorteo.

Con una serie vendida del 06.094 repartieron 13.500 euros. "Enterámonos porque chamou un cliente preguntando se tiña premio", recuerda Vilasuso, al tiempo que cifra en más de 300.000 euros lo repartido en forma de pedreas, como la que cayó en el número de Peluquería Celia, de Vilalba, que distribuyó unos 20.000 euros, o en el de la asociación As Canicas, de Begonte, con otros 30.000.

En As Pontes la suerte no llamó a la puerta, por lo que ahora "fiámolo todo á Lotaría do Neno", dice Hugo Blanco, de La Mina de Oro, y Adrián Vázquez, de La Bombonería, sabe que a partir de hoy "hai que centrarse en pagar a de Nadal e pensar na de Reis", sin perder la ilusión. Como en Alcázar, de Vilalba, donde esperaron "ata a última hora a ver se caía o segundo, pero nada", dice Carmen Rouco. Allí ahora las pedreas saben a poco, pero el espíritu sigue siendo el mismo. "Estamos aquí para repartir premios", concluye.