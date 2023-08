Un cartaz de agradecemento

Xa di o refraneiro popular que un non é de onde nace, senón de onde pace, e un exemplo disto ben pode ser Aníbal Balbona. Naceu en Arxentina, neto de emigrantes con orixes na Montaña do Lor en Quiroga, pero criouse dende os seis anos na Coruña. Aínda así, o seu sentimento hoxe é que é "vilalbés de adopción", xa que foi na capital chairega onde puxo en marcha o seu proxecto de vida xunto coa súa familia e tamén o seu traballo, o obradoiro de ilustración Estudio Aldea.

"Eliximos Vilalba para este asentamento despois dun longo tempo de búsqueda de casas para restaurar. E aquí, en concreto en Belesar, atopamos unha ruína que nos gustou e entraba dentro das nosas posibilidades e fomos restaurándoa pouco a pouco, ata chegar ao que hoxe é onde vivimos. Ademais, quedamos prendidos polo seu contorno, cunhas fragas impresionantes, o río Labrada que temos moi preto e moita tranquilidade, que é o que buscabamos", explica Aníbal.

Dende alí alimenta a súa creatividade para crear ilustracións e deseñar logos para despois estampar sobre camisetas, suadoiros, bolsas... e tamén sobre o papel. "Esto é o que máis me piden, tanto camisetas como láminas, que me encargan a través de Instagram para enviar ás súas casas. Ademais elaboro, tamén artesanalmente, os marcos de madeira para as obras, intentando aproveitar madeiras vellas e en desuso", comenta este ilustrador.

Pero entre todas as encargas que recibe, houbo unha recentemente moi especial, e que o levou a facer a imaxe representativa e anunciadora das festas patronais de San Ramón e Santa María. A proposta por parte do Concello, organizador dos festexos, foi, nun principio, para facer a portada do libro das festas, "que xa ten máis de 70 anos de historia, o que lle dá un valor enorme para a xente de Vilalba", apunta Aníbal.

Así, aproveitando o deseño fíxose o cartaz anunciador das festas, que preside a Torre dos Andrade, rodeada por varios personaxes. "Nel quixen representar unha noite de celebración onde houbese cabida para todas as persoas, dende unha rapaza co seu can ata unha nai co seu fillo, pasando por músicos tradicionais, amigos e turistas", explica o autor deste festivo deseño.

Recoñece que facelo é "unha honra moi grande" para el e que supón un "recoñecemento" ao seu traballo, a través do que quere achegar "o meu gran de area e demostrar o meu agradecemento á xente deste concello que nos acolle".

Inspiración

Aníbal Balbona, a quen lle gusta expoñer en cafeterías e bares para achegar a arte á xente, explica que o seu estilo é "unha mestura" de toda a influencia de distintos artistas, "tanto clásicos como contemporáneos". "A raíz de velos ao longo de toda a miña traxectoria deixan pegada á hora de crear. Se tivese que quedarme cun autor de referencia sería Luis Seoane, tanto polo seu estilo coma polo seu compromiso con Galicia", sinala.

Por iso, recoñece que o que lle gustaría transmitir coa súa obra é "ese compromiso coa nosa terra e coa natureza, que é a nosa riqueza", co obxectivo de poñer en valor "o rural galego nesta sociedade cada vez máis urbanizada".