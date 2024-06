A IV Baixada de Carrilanas de Meira bateu récords de participación

Meira acolleu este sábado a cuarta edición da baixada de carrilanas da localidade, unha cita que logrou bater récord de participación este ano cun total de 40 corredores de diferentes lugares de Galicia e mesmo de Asturias e de Burgos.

"Cada vez se anima a vir máis xente porque non hai moitas competicións de carrilanas, de feito nós fomos bastante pioneiros no seu momento", afirmou José Ángel López, membro da asociación Carrilanas Os Meiregos, encargada da organización do evento dende o ano 2019.

Unha cita de carrilanas creativa

O que comezou como unha xuntanza entre uns poucos amigos afeccionados ao mundo do motor desembocou nunha cita na que os participantes poden botar a voar a súa imaxinación e presentar as súas propias versións de carrilanas, de todas as formas e cores.

Nesta ocasión, os corredores completaron un percorrido de 2,8 quilómetros baixando pola Serra de Meira pasando polo Pedregal de Irimia. A carreira, puntuable para a Copa Galicia 2024, celebrouse pola tarde.

Todo comezou cos adestramentos, aos que lles seguiron as dúas mangas oficiais. Rematada a competición, a entrega de premios tivo lugar no Paseo Central.

Os gañadores

Na categoría C10 Skeleton, o gañador foi Maikel David Corredoura, na C4 monoplaza +, Cristian Marugan Díaz, na C8 Kart, Rubén Puentes Castro e na C9 Kart Junior Rodrigo Lorenzo Comesaña. En Drift Trike, o ouro foi para Emilio Cochón Alonso, en Gravity Bike, Pedro Larriba Bustamante, en Madera Agustín Maseda Moirón, en Neumática GX (C) Iván Romay Prieto, en Neumática GX (I) Samuel Mallo Casalderrey e en Rodamientos, Juan Pérez Comesaña.

A veciña pastoricense e residente en Meira Sandra Legaspi, que leva moitos anos loitando por dar visibilidade á enfermidade CTNNB1 que padece a súa filla Adriana, a través da asociación nacional co mesmo nome, aproveitou a cita para instalar un punto de información con venda de produtos de merchandising, co que logrou recadar preto de 300 euros.