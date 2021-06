El carril único de la Rúa da Pravia, por "seguridade" hasta renovar la traída

La alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, y el edil de infraestructuras, Luis Fernández, ofrecieron este viernes una rueda de prensa para explicar los planes del gobierno local para la Rúa da Pravia, entre los que ven "indispensable" limitar la circulación a un único carril. Ambos quisieron dejar claro que, ante todo, primarán "a seguridade das persoas e dos inmobles", tal y como se hizo desde que se produjo, en la madrugada del 7, el derrumbamiento e incendio de la casa de las Maragatinas, que obligó a cortar la vía.

"O Concello, como é a súa responsabilidade, tomou todas as medidas para garantir a seguridade", insistió Veleiro, que dijo entender a "inquedanza" vecinal, pero que incidió en que todas las decisiones se han tomado en función de los informes técnicos y periciales solicitados -están esperando a tenerlos todos para reabrir la calle- y no por "capricho".

Entre estos, Veleiro y Fernández hicieron especial referencia a un informe de la concesionaria del agua, Espina y Delfín, que detalla las deficiencias en la obsoleta red de abastecimiento de la Rúa da Pravia, aún con canalizaciones de fibrocemento con más de 40 años -su vida útil, precisaron, ronda los 30 o 35-, que registraron roturas en 2013, 2015 y 2017.

Y aunque desde el Concello insisten en que aún no se han podido verificar las causas del suceso, que ese día se produjese una rotura o que haya una relación de causalidad, los vecinos sí avisaron de una posible fuga. "Hai antecedentes, pode haber unha relación e non se pode esquivar a responsabilidade de ter en conta a máis mínima posibilidade", dijo Veleiro.

Veleiro insistió en que la unidireccionalidad es "provisional" y que se optó por fijar el sentido de circulación hacia Mondoñedo

La precariedad de la red justifica la necesidad de limitar la circulación a un carril, lo que hace inviable mantener la bidireccionalidad, "porque sería un caos", precisó Veleiro, que también aludió a la necesidad de evitar el tránsito de vehículos pesados.

Con ello se busca reducir las vibraciones generadas por el tráfico, que podrían producir nuevas roturas. "Pode acabar rompendo por moitos sitios", advirtió Fernández, razón por la que el Concello también ve "fundamental" renovar la traída. Sin embargo, este es un proyecto de envergadura, porque ya que se va a actuar, su idea es revisar el resto de servicios y la red de saneamiento.

Fernández avanzó que se está elaborando y tienen ya los estudios topográficos. No dio plazos, pero recordó que solo la redacción puede demorarse "catro ou cinco meses". Incidió en la necesidad de financiación, avanzando que prevén destinar 330.000 euros del remantente de tesorería y pidiendo el apoyo de la Xunta.

Recordaron que ya en 2017, cuando gobernaba el PP, se aconsejaba hacer las obras. "Este é un tema reincidente do que non sabiamos nada, porque se o souberamos, sería a primeira obra que executaríamos, porque pode haber risco para a poboación", dijo Fernández, acusando de "deslealdade total" al anterior gobierno, por no avisar del estado de la red. "O PP non nos dixo nada, ocultou información", defendió, lamentando esta "grave irresponsabilidade".

HACIA MONDOÑEDO. Veleiro insistió en que la unidireccionalidad es "provisional" y que se optó por fijar el sentido de circulación hacia Mondoñedo aprovechando los estudios del plan urbanístico de futuro en el que trabaja el Concello, realizado por "un equipo técnico moi profesional" y con el que se busca una "modernización e embelecemento" de Vilalba. Avanzó además que se señalizarán las rutas alternativas, sin descartar variar la direcionalidad de alguna calle si se ve más operativo.