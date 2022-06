Unha carreira en tempo récord

A pasos axigantados, coméndolle terreo ao calendario, así vai Marcos Sachín Novo Yáñez polo menos academicamente, porque se pode facer algo en tres anos, teno claro, non o vai facer en catro.

Este mozo vilalbés estuda o grao de Administración e Dirección de Empresas (Ade) no campus de Lugo e foron as súas ansias de superarse a si mesmo, a modo de reto persoal, as que lle fixeron condensar a duración total da carreira en tres cursos e facer así un menos. Ao mesmo tempo, Marcos descubriu unha rama formativa que, contra todo prognóstico, "me gusta bastante, non hai ningunha outra carreira que me guste máis que esta", di.

Hai anos pensaba diferente, quería ser enxeñeiro aeroespacial. Con moito esforzo para lograr a nota necesaria coa que entrar no grao, Marcos colleu as maletas para ir estudar a Madrid e axiña se deu conta, pese aos bos resultados académicos, que "non era o que esperaba". Deulle unha segunda oportunidade, desta volta en Ourense e no medio dunha pandemia que converteu as clases en videoconferencias e os exames en probas a distancia, pero esa experiencia só veu a confirmar que "non quería perder máis tempo con algo que non me convencía", lembra, aínda que non lle pecha a porta "de aquí a un tempo".

Logo de valorar outras carreiras de ciencias -"de letras tiña claro que non", matiza- e de desbotar outras enxeñarías e matemáticas "por medo a que me pasase o mesmo", topou con prazas vacantes en Ade, en Lugo, un grao que lle ofrece "un campo moi aberto laboralmente falando". O 29 de outubro de 2020, dous meses despois que o resto de compañeiros, Marcos iniciaba a súa andaina cunha idea: "Non ía vir aquí de paseo".

ATA 13 MATERIAS. Con dúas asignaturas xa convalidadas polo seu paso por Enxeñaría Aeroespacial, tivo claro que ía "pillar todas as que puidese" e, así, matriculouse en oito de 1º e cinco de 2º. Os resultados foron inmellorables, polo que repetiu fórmula este pasado ano, con cinco asignaturas de 2º e oito de 3º, ás que encadeou as prácticas curriculares que desenvolve en Recursos Humanos de Lactalis, en Vilalba.

"Estame gustando esta primeira experiencia laboral; ao principio non foi doado, porque te tes que adaptar e aprender, pero agora dáme pena rematar, unha vez que me acostumei e é cando máis contento estou", relata sobre un período de algo menos dun mes que acaba o 4 de xullo.

De cara ao futuro non hai nada claro, aínda que empeza a coller forma a idea de rematar esta andaina exprés en Santiago de Compostela. "Quero cambiar de aires e, aínda que xa probei a experiencia de vivir lonxe da casa en Madrid, quero volver facelo", explica un mozo que, neste último ano, levou varias matrículas de honra e sobresaíntes, o que fai máis meritorio aínda o seu paso por Ade en tempo récord.

ORGANIZACIÓN. A clave está, di, na organización. E é que o día a día de Marcos comeza, durante o curso, a iso das 7.45 horas e continúa ás 9.00 co inicio dunhas clases que se estenden ata as 15.00. Algúns días "quedaba a estudar na facultade ou na biblioteca" e, sempre que non podía cadrar horarios e se vía obrigado a faltar, trataba de "botarlle un ollo ao que deran o día anterior". Iso cando non elaboraba traballos que suplían a súa ausencia das clases.

Ademais, este mozo toca na Banda de Música de Vilalba -fixo dez anos de conservatorio e ten o grao profesional de música en percusión-, traballa os idiomas e xoga ao fútbol no Goiriz, intereses que lle rouban horas ao reloxo pero non impiden que cultive as súas relacións persoais, porque, di, "prefiro tomar algo cos amigos que quedar vendo unha serie".

Esa facilidade de establecer amizades fai que os seus compañeiros, aos que define como "unha piña" e "moi xenerosos", teñan piropos tamén para el: "Un dez academicamente e como persoa".