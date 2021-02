No podrán estar todos los que querrían, porque la pandemia y las restricciones que supone no lo permiten, pero esta circunstancia no hará menos especial el hecho de que este 22 de febrero de 2021 Carmen Pérez Vila, vecina del barrio de Baílle, en la parroquia polense de Suegos, entra en el selecto club de los centenarios.

Nacida en Santa María de Gondar (Lugo) hace justo cien años, Carmen se casó con Antonio, vecino de su misma parroquia y cantero de profesión, con quien tuvo dos hijas, Concha y Nides. Ella, viuda desde hace más de tres décadas, trabajó siempre en el campo, incluso después de su jubilación. "Sempre tivo moita ansia de facer os traballos do campo", recuerda su familia.

"Sempre estivo disposta a axudar", destaca su familia

De hecho, con los 90 ya cumplidos —los suyos le hicieron una gran fiesta cuando se convirtió en nonagenaria—, "aínda ía apañar as patacas", y hasta no hacer mucho tenía por costumbre salir a recoger castañas o nueces. "Levantábase cedo para ir", cuentan sobre una mujer de la que destacan que "foi moi traballadora", "sempre disposta a axudar", y que aún hoy es capaz de llevar el control de las medicinas que tiene que tomar.

Salir de casa y pasar el rato fuera cuando hace buen tiempo es una de las actividades de las que sigue disfrutando, igual que compartir momentos con sus bisnietos, con los que le encanta estar. "Sempre se entretivo con eles, xogando coas pezas, ás bonecas, pintando moitísimo... pintou máis agora que cando ía a escola", precisa su familia.

Hace ya más de un cuarto de siglo que Carmen se mudó a Baílle para vivir con su hija Concha y el resto de su familia, con la que este lunes compartirá la celebración de este aniversario tan especial: su yerno Jaime, su nieto José, la mujer de este, Berta, y sus hijos, Laura y Diego, dos de los cuatro bisnietos de Carmen. Las otras dos, Zaira y Mireia, hijas de Marta y Manolo, los dos nietos que le ha dado su hija Nides, también ayudarán a Carmen a soplar las velas, aunque sea desde la distancia.