Carlota Eiros: "Hai moi pouco respecto pola arquitectura herdada"

Que significou para vostede recibir o galardón da Unión Profesional de Galicia da man do Colexio de Arquitectos de Galicia?

Fíxome moita ilusión que os meus compañeiros me distinguiran con este premio. A nivel emocional é sempre de agradecer que recoñezan o teu traballo, e sobre todo dáme ánimo para seguir un camiño que iniciei hai máis de 25 anos cando descubrín o valor da arquitectura vernácula. Espero que este premio me axude a implementar novos proxectos, porque os arquitectos soñamos moito e ás veces é difícil poder levar a cabo todo o que imaxinamos, sobre todo no ámbito público, tan abandonado e maltratado en Galicia. Falta moita urbanidade e calidade de vida, ata agora a prioridade foi o coche, a iluminación e o asfalto, de agora en diante haberá que replantexarse moitas cousas.

En que está a traballar na actulidade?

Continúo con proxectos centrados na rehabilitación. Acabo de rematar a dunha casa de pescadores nunha congostra de Rinlo. É un traballo lento e laborioso feito a medida en castaño para que aguante a humidade. Na Pastoriza fixen unha proposta para unha vivenda incluída no inventario que realicei no ano 2000 para A Terra Chá. É un proxecto difícil de executar dado o avanzado estado de deterioro do inmoble. Faltan axudas para estes proxectos que requiren un gran esforzo económico e de compromiso. A protección en Galicia é moi restritiva.

Como nace en vostede este xerme pola rehabilitación?

Vénme de nena. Eu crieime nunha fábrica. A miña familia sempre estivo moi vinculada á construción, e o meu tataravó veu de Cachafeiro, en Pontevedra, levantar a casa de Cortón en Meira no ano 1850. Meu pai aprendeu albanelería e as técnicas dos moldeados de formigón cos portugueses. Nos anos 50, como no inverno escaseaba o ladrillo que se cocía en Muimenta, construíu un molde de madeira con vibración, para fabricar os primeiros bloques de formigón da provincia. Eu ademais tiven a sorte de poder estudar e vivir varios anos en Inglaterra, un país que ama a súa historia local e a súa arquitectura. Alí descubrín o valor e a importancia da arquitectura vernácula. Empapeime da súa ideoloxía conservacionista.

Como coñecedora da arquitectura local, hai algunha construción que, na súa opinión, merecía unha catalogación oficial polas súas características?

Hai moitas, o certo é que a catalogación é só un primeiro paso. O importante é que a xente aprenda a valorar o que ten. No ano 2017 volvín recorrer toda A Pastoriza e vin que moitas edificacións que catalogara no ano 2000 estaban reconstruídas dun xeito brutal, sen considerar o estilo e a época, arruinando o seu valor histórico e arquitectónico. Hai moi pouco respecto e coidado pola arquitectura herdada. É difícil atopar construcións xenuínas.

E, persoalmente, cal é a casa dos seus soños?

A que está por construír, porque sempre penso que se pode facer moito mellor.