Carlos Torres: "Mentres a saúde mo permita non penso deixalo"

O belén de Begonte é un dos lugares máis bonitos e emblemáticos de toda Galicia cando chega o Nadal. Miles de persoas viaxan á Terra Cha para gozar con este nacemento formado por centos de figuras animadas electronicamente. Para que este fermoso lugar continúe vivo e operativo, existen varios voluntarios que se encargan de que todo funcione correctamente. Un deles é Carlos Torres Lamas, que polo 50 aniversario do belén será nomeado socio de honra. Esta distinción é un premio pola súa colaboración, entrega e dedicación ao longo de moitos anos, sempre de forma altruísta, para que o nacemento estea en perfecto estado.

Dende cando traballa no belén de Begonte?

Debe haber uns 18 anos que comecei de forma oficial. Ao chegar a Begonte, que eu estiven vivindo na Coruña, deuse a circunstancia de que faleceu Joselín Varela. El axudaba no proxecto e ademais era primo carnal da miña muller. Entón, o párroco propúxome axudar no belén. Ao principio dubidei, pero unha vez que empecei, quedei encantado.

Cal é o seu labor a día de hoxe neste emblemático nacemento begontés?

Todos facemos un pouco de todo. Eu coloco figuras, fágoas, tamén recibo as visitas... Outro dedícase ao tema da electricidade. Estamos tres persoas e levámolo moi ben. Cada vez vén máis xente velo e iso faime moi feliz.

Despois de tantos anos van nomealo socio de honra, unha distinción que non se concedía dende 2001. Como se enterou?

Chamoume Xulio Xiz, que leva parte da organización, para explicarmo. É un orgullo para min, loxicamente.

Por que cre que funciona tan ben?

Funciona moi ben porque está organizado de moi boa maneira. O párroco que había antes e Joselín Varela organizaron todo no seu día. Nós continuamos o seu legado. Somos poucos, a xente que estaba era nova e moitos marcharon de Begonte. Eu son o maior, os outros dous teñen sobre cincuenta e pico anos, pero así o imos levando.

Como é o proceso de montaxe do belén?

A finais de xaneiro pecha uns meses. Máis adiante, cando está a piques de chegar o Nadal, dous meses antes, desmontamos algunha parte para engadir figuras novas que imos facendo de forma artesanal, creadas por nós. Tamén arranxamos outras ata deixalo todo nas mellores condicións.

Cal diría que é a súa parte favorita do nacemento? Se é que se pode quedar cunha soa...

Se me poño a mirar, aínda a día de hoxe, despois de tantos anos, gozo vendo as figuras do belén. Non hai unha que destaque por enriba doutra. Estou contento con calquera delas.

Parece que sente moita paixón polo que fai.

Pois si, e cada vez gozo máis. Estou con máis ilusión. Ollar como lle gusta a toda a xente que vén é unha satisfacción tremenda.

Por este sitio pasaron moitas persoas. Recorda algunha anécdota en particular?

Hai moitas. Recordo unha moi boa sobre un neno que veu coa súa familia. Estaba todo en silencio e de súpeto saíu a figura móbil dun anxo. Entón, o rapaz asustouse e dixo: "Papá, papá, un ‘murciégalo’", porque confundira a figura cun morcego. Fíxome moita graza.

Leva unha gran cantidade de tempo traballando aquí. Pensa nunha posible retirada?

A verdade é que mentras poida, non penso deixalo. Mentres a saúde mo permita, seguirei aquí. Ademais, pásoo moi ben sempre. Xuntámonos varios e compartimos tempo xuntos.