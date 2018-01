Carlos Meixide: "'Guitiriz' reivindica o comunitario, é o meu 'barco de Chanquete'"

Acaba de publicar Guitiriz, a terceira obra dunha colección xuvenil do estilo Los Cinco que está a ter moito éxito en Galicia. Cal é a clave?

O principal segredo do éxito reside no feito de que aos rapaces e rapazas gústanlles moito estas historias. É unha sensación moi agradable que podo constatar cando falo con eles e elas nas miñas visitas a centros de ensino ou clubes de lectura... Do mesmo xeito, cando fago venta directa en mercados ou feiras son moitos os pais e nais que veñen mercar Cans ou Guitiriz porque sei que os seus fillos devoraron Ons. As miñas novelas procuran ante todo entreter, que quen as lea o pase o mellor posible. Eu son o primeiro que se divirte á hora de escribilas, de feito identifícome moito cos personaxes, malia tratarse de adolescentes. Non sentín nunca unha fractura entre a persoa que era con 15 anos e a que son agora con 40, e pese a non ser evidentemente a mesma persoa, si que seguen a me conmover, emocionar, indignar ou divertir as mesmas cousas que entón. Creo que as novelas enganchan, cada capítulo lévache ao seguinte... Nun club de lectura pasoume unha cousa moi bonita. Un rapaz de once anos veu entusiasmado logo de ler Ons e a súa nai, para que nos fixeramos unha idea de canto lle gustara quixo contar unha anécdota, pero o rapaz pregoulle por favor que non a contara, que morría de vergoña. Que pasaba? A aquel rapaz non lle gustaba ler e non abría un libro, pero despois de Ons, que sei que o devorou nunha noite, leu no mes seguinte outros dous libros e medio. Ao coitado dáballe vergonza que o resto souberamos da súa afición inopinada á leitura! Esas cousas son as que me producen unha inmensa satisfacción.



As cifras de vendas son altas, de récord, en literatura galega, e segue a autoeditarse. Non quere sucumbir ás editoriais?

Non é tanto que non queira como que non me interesa. Hai uns anos decidín embarcarme nesta aventura de vivir da escrita (en galego). Para iso, tendo en conta as marxes de beneficios dos autores no mundo editorial, que é moi reducido, non me quedaba outra que converterme eu mesmo nunha editorial. Ao final son autor, editor, distribuidor, vendedor, artista, artesán, feirante... de todo un pouco. Pero o balanzo ata agora é moi satisfactorio: malia que é un proceso duro e non podo dicirlle a ninguén que batín coa galiña dos ovos de ouro, si que consigo sobrevivir (cos apuros de calquera autónomo) facendo o que me gusta facer, que é escribir. Alén diso, son dono do meu propio traballo. Durante moitos anos traballei para outros en programas para a Televisión de Galicia, e como persoa creativa que son, aquilo xeroume moitísima frustración e desencadeou mesmo unha crise vocacional. Conclusión: para vivir na precariedade, prefiro facelo orgulloso do meu traballo.



Que é o mellor da autoedición e o máis custoso?

O mellor é ter o control sobre o produto definitivo, ser o principal beneficiario económico do que xera cada libro e ter un contacto directo moi enriquecedor cos lectores e lectoras. O peor é ter que vivir nas marxes. É certo que estou nelas porque quero, pero o traballo é duro e solitario. Non accedes facilmente ás xanelas de visibilidade que concede o sistema literario. Inda por riba en Galicia, para acceder ás principais páxinas de cultura alén do Diario Cultural, Zigzag, algún blog especializado ou algunha páxina illada na prensa que reseña algún premio literario... hai que facer un traxecto demasiado longo, que supón conseguir un recoñecemento previo en Madrid. Se non che sacan en Telecinco ou en Babelia, dificilmente te conceden unha plana enteira nun xornal do país. É unha lóxica colonial moi empobrecedora e o peor de todo é que a aceptamos dun xeito totalmente acrítico. Arrasamos o país, renegamos del, matámolo entre todos... pero expiamos a culpa mediante o folclorismo cosmopailán do Vivamos como Galegos... Outra cousa negativa da autoedición é que cando mostran interese polo teu traballo adoita ter que ver máis co propio feito da autoedición que coa obra literaria.



A historia de Anabel, Fátima, Roi e Suso –e o seu can- naceu con Ons ata chegar a Cans e de aí deu o salto a Pardiñas. Por que este último escenario?

Teño un vínculo afectivo especial con Guitiriz por causa dunha moza que tiven nos Vilares durante 15 anos e coa que aínda manteño unha excelente relación. Cando escribín Ons, a primeira novela da serie, quería compoñer unha pandilla con rapaces de distintos puntos da Galiza: Roi e Suso son de Ons/Bueu, xente do mar, Anabel é da Coruña cuns pais profesores univeristarios que veraneaban en Ons na súa época hippie. Fátima, por último, é o personaxe dos Vilares, a curmá da aldea de Anabel. Despois de Ons e Cans, apetecíame trasladar a historia á casa de Fátima, aos Vilares, cara a un lugar e unhas xentes que tiven a sorte de coñecer e desfrutar. Serve ao mesmo tempo de homenaxe ao Festival de Pardiñas, o mellor da Galiza.



As dúas obras anteriores mesturan aventura, moito humor e misterio. Que se van atopar os lectores neste terceiro libro?

Ten unha trama máis política, é o meu particular barco de Chanquete: a reivindicación do comunitario sobre os intereses curtopracistas que a medio e longo prazo acaban resultando empobrecedores e xerando un desarraigo e unha violencia innecesaria nos individuos da que é moi difícil recuperarse. De feito, hai dous episodios históricos que actúan como referentes: o rexeitamento hai trinta anos dos veciños do concello de Guitiriz ao enterramento dos vertidos do Casón no acampamento militar de Parga, e máis recentemente os esforzos para a recuperación da casa natal de Díaz Castro.



Que hai de Enyd Blyton, autora de Los Cinco, na súa obra?

Acho que as primeiras novelas que lin na miña vida foron as de Los Cinco, antes mesmo cas de Xulio Verne ou os clásicos. Por iso téñolle moito cariño a aqueles personaxes. Grazas a Los Cinco moitas xeracións engancháronse á lectura e só por iso Enid Blyton debería ter un lugar na Historia. Hai unha parte conservadora, máis ben tradicionalista (que non puritana -o personaxe de Jorge é bastante potente-) naquelas novelas, pero acho que fica eclipsada polo entretemento que producían. Cando comecei a miña serie dos Cinco de Ons, non quixen volver demasiado a elas para preservar o recordo fermoso que teño, só estudei un pouco por riba certas cuestións de estrutura. Enid Blyton era, de todos os xeitos, un personaxe fascinante. Converteu a escrita nun oficio, autoimpoñíase un rendemento de traballo diario espectacular (uns 70.000 caracteres), que lle permitía escribir unha novela como calquera das miñas en dous días e medio. Escribiu centos de novelas dos que vendeu millóns de exemplares. Non parecía ter demasiados preconceitos acerca da xenialidade, a orixinalidade ou outras neuroses da modernidade; máis ben preocupáballe desenvolver un oficio para conseguir a súa liberdade como muller na conservadora sociedade da súa época.



E que hai de diferente? As súas liñas rompen máis barreiras como a normalización das relacións bisexuais, quizais impensable nos 70-80.

Non sei que dicir. Gústame sobre todo pensar que estes adolescentes das miñas novelas viven a súa sexualidade coa confusión propia da súa idade pero, sobre todo, con moita liberdade. En todo caso, o meu contacto coa rapazada dos centros de ensino faime ver que se avanzou moito na normalización das opcións sexuais das persoas. Eu boto a vista atrás e decátome de que da miña promoción do colexio, un centro relixioso, onde eramos máis de cen alumnos por curso, non coñezo ninguén que se teña recoñecido homosexual. Iso é unha anomalía estatística que demostra a eficacia de certas estratexias de estigmatización homófoba que pairaban no ambiente naqueles tempos. E produce tristeza pensalo.



Guitiriz pecha unha triloxía ou haberá máis libros na colección?

Algún máis haberá. Algunhas tramas rondan a miña cabeza, pero agora estou con cousas de maiores (rí).



O libro xa está á venda. Hai data de presentación con Xermolos? Onde se pode mercar?

O libro está a venda en moitas librarías do país. Para a xente da Terra Chá está dispoñible en Guitiriz, na librería Castaño e no Pub Soa. Tamén se pode mercar na libraría Trama de Lugo. Convido tamén á xente a que se poña en contacto comigo se o desexa a través das redes sociais ou do meu enderezo electrónico: [email protected] Estou pendente dunha presentación en Guitiriz, na biblioteca de Xermolos, que por certo está nun edificio do arquitecto Carlos Meixide, que non era familia miña, pero si é o tío da excelente portadista das miñas novelas: María Meijide, quen tampouco é familia miña, como poden imaxinar!



Como valora a literatura xuvenil galega? Aínda hai moito que aportar?

Non podo dar unha opinión xusta pois non leo máis que unha pequena parte do que se fai. Creo, en todo caso, que non temos nada que envexarlle aos demais. Tampouco me gusta a etiqueta galega. Semella que queremos coutar un espazo que malia dar uns beneficios, sobre todo para aqueles representantes dese mesmo espazo que conseguen establecer unha interlocución coa administración, é, no fondo, limitante e acomodaticio.



Pódese vivir da literatura ou aínda é un luxo para uns poucos afortunados?

Eu inténtoo.



Ademáis de escritor é xornalista, monologuista ou cantante. Están a facer concertos e discos de despedida de Os da Ría. É a definitva ou aínda agardan máis colaboracións?

Os da Ría consideramos que non queriamos ser menos que outros próceres da cultura galega e que tamén tiñamos dereito a utilizar o vitimismo como estratexia, só que se nos foi das mans e agora vai estar difícil volver sen que se nos caia a cara de vergonza. Digamos que nun momento dado non controlamos o colapso emocional que a nosa despedideira podía provocar nos galegos e galegas de ben... (risas).



Como definiría o seu paso polos escenarios?

Moi divertido!



Realiza colaboracións para revistas e outras publicacións. Que papel debe xogar o xornalismo? E que cambiaría?

Ui! Esa pregunta precisaría outra entrevista independente...



Cales son os seus recordos de Pardiñas?

Moi fermosos. Un festival único e entrañable. Non son nada folkie, pero non cambio Pardiñas por ningún outro festival. A maior parte dos meus recordos están no ambigú de Xermolos a pé de palco —aos dous lados da barra—.



Os da Ría fixéronlle unha canción a Fernando Ónega. A quen lla dedicaría agora?

Teño unha incomprensible fascinación por Kate Middleton.



Escribiron o himno froilanista. Farían o de Cataluña ou Tabarnia?

Tabarnia soa a república dunha película dos Irmáns Marx, Cataluña a república dunha película de Francesc Bellmunt...



Dá máis medo publicar un libro novo ou subirse a un escenario?

Subir ao escenario ten un punto diferente.



Un soño por cumprir?

Dende que o Dépor gañou a Liga só soño con cabritos ao forno...



Un libro para recomendar?

Calquera de Eça de Queirós.



Un concerto para desfrutar?

Un de Chico Buarque na Galiza.



Onde ve o seu futuro?

Tal vez corte con Galiza unha tempada polo ben da nosa relación.



Que pensa do libro dixital?

Esta pregunta permíteme reivindicar o meu papel pioneiro, pois O home inédito foi a primeira novela galega editada directamente na rede.