Carlos López: "Se dimensionó la plantilla del asilo y hubo reformas importantes"

La Fundación Hospital Asilo de Vilalba afronta una nueva era a partir del 20 de junio, cuando el actual patronato, presidido desde hace casi una década por Carlos López Eimil, se disolverá para dar paso a nuevos miembros.

¿Por qué toma la decisión de irse?

Creo que las instituciones deben renovarse. Es bueno, es una forma de mejorar. Que entre gente nueva, con otro ritmo, otro perfil... es la manera de que la institución avance. También es cierto que en diez años pasaron muchas cosas y hay un poco de desgaste y no quiero que esto me haga frenar y ese freno afecte a la fundación.

¿Qué hicieron en esta etapa?

Nos propusimos intentar dar el mejor servicio a los residentes y, en consecuencia, a la sociedad en general. Lo primero fue dimensionar la plantilla, no solo a nivel de atención directa, donde se pasó de 24 trabajadores a 38, sino también aumentar el numero de personas del equipo técnico y profesionalizar la dirección. En el equipo técnico ahora hay dos fisioterapeutas y dos psicólogas, cuando antes había una de cada, y una animadora social más, además de un médico a tiempo completo en enfermería y más auxiliares de enfermería. A partir de ahí, hay que dar herramientas para seguir mejorando.

¿Como cuáles?

Hacer mejoras en las instalaciones. Hicimos el jardín, reformamos cuatro o cinco pabellones, mejoramos la instalación eléctrica, se reformó la sala de calderas y se hizo una nueva instalación general de calefacción y agua caliente, se instaló un ascensor nuevo y se cambiaron los otros dos, se renovaron la entrada, habitaciones individuales y la zona de enfermería. Se dotó de equipamiento la cocina, se hizo una nueva cafetería, un gimnasio con 'robot walk', la sala Snoezelen y otra de sensibilización digital. Además, Jesús Expósito hizo un gran trabajo de actualización de los datos del patrimonio de la fundación. El asilo está saneado a nivel económico y creemos que se hizo una reforma importante en todas las instalaciones.

También se abrió la unidad de alzhéimer.

Cuando entramos nos encontramos con todo hecho, una instalación dotada de mobiliario para centro de día con 20 usuarios. Pero no era viable abrirlo sin el apoyo de la Xunta, la fundación no podía sostener aquello a mayores. A través del Concello, hablamos con la Xunta para que nos ayudara a abrirlo y nos proponen crear una unidad terapéutica de alzhéimer de 15 plazas, de las que cinco se conveniaron con la Xunta, cinco con el Concello y el resto para la fundación. Hoy en día la Xunta gestiona diez y el Concello cinco, porque por nuestra iniciativa privada no se cubrían. No hay demanda para el centro de día; sí hay lista de espera para la residencia y ayuda a domicilio.

¿Qué balance hace de todo esto?

Estoy muy orgulloso del trabajo realizado y de la gente que me encontré aquí, tanto los trabajadores como los compañeros del patronato, todos con un corazón grandísimo y que no escatiman esfuerzos. Me voy con el amor de los residentes y, en muchos casos, de las familias y con la conciencia muy tranquila. Siempre pusimos por delante los intereses de la fundación, incluso enfrentándonos a gente.

¿Cuál fue el momento más duro?

La pandemia. Y dentro de ella, cuando la Xunta interviene la residencia y toma el mando en noviembre de 2020. Y miran el cuadro clínico de los residentes, todos contagiados de covid, y se decide llevar a los 'más robustos' a Santiago y el resto dejarlos y nos dicen que va a haber un montón de muertes. Ese fue el momento más crítico. Pero después del trabajo realizado por todos, se redujo esa previsión a muchísimo menos de los que se contaba. Todos lo pasamos muy mal, aunque se aprendió muchísimo. A todos nos dio mucha experiencia y esperemos que no vuelva algo así.

¿Considera que han cumplido las expectativas que se pusieron?

Creo que las superamos. Las cosas salieron bien. ¿Que se puede hacer más? Claro, pero también hay que dejar algo para los demás (ríe). ¿Pudimos hacer más? Difícilmente, porque los recursos son los que son. Todas las reformas hechas hay que conseguirlas a base de subvenciones y administrar, administrar y administrar.

¿Cree que la gente entiende la labor que realiza la Fundación Hospital Asilo de Vilalba?

La gente no lo sabe, ni lo que hace la fundación ni el patronato, al que no vas por el reconocimiento que te puedas llevar, sino porque te mueve una razón social. La sociedad no conoce la labor social que hace la institución, que es un trabajo duro y de vocación. La atención y sacrificio de todos los trabajadores para dar el mejor servicio es desconocido. Sí se consigue que los familiares sepan cómo están atendidos los usuarios y el cariño que reciben, pero el pueblo en general no.

¿Qué supone esta institución para Vilalba?

Más allá de que es una empresa que emplea a 90 trabajadores, con lo cual es de las más grandes de la zona, supone que 158 residentes están bien atendidos en su pueblo, independientemente de su poder económico. Cada uno paga lo que puede y dentro no existen privilegios, no se designan las habitaciones por el precio que puedan pagar. Es una labor social importantísima, porque lo que hace es cuidar de nuestros mayores, de los de Vilalba y de los de Terra Chá.

Habla muchas veces del arraigo que hay respecto al asilo. ¿En qué sentido?

Hay gente que en redes sociales hace mucho ruido pidiendo que la Xunta se haga cargo de la residencia y no saben de lo que están hablando. La Xunta tiene aquí 28 plazas concertadas y eso no significa que sean para gente de Vilalba. Cuando una persona lo necesita, la mandan a la plaza que tienen libre, donde sea. Entonces, de repente, te mandan a una zona que no conoces y lejos de tu familia, la cual necesita un esfuerzo mayor para ir a visitarte, y ese arraigo a tu tierra se pierde. Actualmente, puedes estar en el asilo e ir a ver tu casa cuando quieras. Si estás en Verín, por ejemplo, es más difícil. O una persona viene a visitar a una tía y conoce también al usuario que está al lado. Al final es vivir en familia, con gente con la que de alguna forma siempre estuviste.

¿Cómo va el tema de la sucesión?

Esperemos que se forme un nuevo patronato. Creo que va por el buen camino y que la gente que puede quedar es muy válida.

¿Es fácil encontrar relevo?

No, porque es robarle a tu tiempo libre una parte para dedicarte al asilo a cambio del cariño que puedas recibir de la gente de allí. Pero a quien se le propuso, dijo de cabeza que sí. Igual que dije que el asilo es desconocido, es verdad que es una institución a la que en Vilalba se le tiene mucho cariño.

¿Cómo es el proceso?

Están convocadas para el 20 de junio la disolución del patronato y elecciones para el nuevo. Hay una serie de doadores que son los que tienen derecho a voto. El que quiera formar candidatura tiene que presenta una con cinco miembros, que son los electos. Una vez elegidos, ellos nombran presidente, vicepresidente y secretario, los otros dos son vocales. Además, se eligen otros dos integrantes entre personas de relevancia social del concello para completar los siete.