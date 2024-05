Carlos Gómez Osa poñerá música aos versos de 'Terra Chá' de Manuel María

A música sempre lle rondou a cabeza. Na casa familiar de Carlos Gómez Osa tiñan unha guitarra coa que este veciño de Vilalba soñaba con poder tocar con soltura dende ben novo. Seu pai xa era todo un afecionado á música, e sempre que podía viaxaba con el a diferentes lugares para gozar de concertos de distintos estilos.

Motivado por esas viaxes, pero tamén pola súa propia paixón, o exprofesor do IES Basanta Silva animouse hai 20 anos a facer solfexo e saxofón no conservatorio municipal. "Hai cinco, cando me xubilei, comecei a aprender guitarra da man de Baruk Domínguez, e aí sigo", explica.

Agora, e para poñer en práctica todo o aprendido, o exdocente levará este xoves, 16 de maio, á casa da cultura da localidade, a partir das 20.00 horas, un repertorio de cantigas realizado a partir de 20 poemas da obra Terra Chá de Manuel María, a propósito do 70 aniversario do mesmo poemario.

Acompañado só pola súa guitarra

"Os vilalbeses temos unha débeda con Manuel María, e con esta homenaxe gustaríame reivindicar o desexo e a importancia de que a casa da cultura leve o seu nome", afirma Gómez Osa, que cre que esta é "unha gran oportunidade de poñer en valor o seu legado".

A Terra Cha somentes é:

un povo aquí, outro acolá,

mil arbres, monte raso,

un ceo chumbo e tráxico

no que andan as aves a voar.

O resto é soedá.

Así comeza unha das seccións do poemario de Manuel María, e así dará comezo (e final) tamén o concerto Cantigas para andar a Terra Chá da man de Carlos Gómez Osa, que, acompañado unicamente da súa guitarra, encargarase de musicar boa parte das verbas do autor para todo o público local e foráneo que busque rememorar a famosa obra de Manuel María e, en palabras de Gómez Osa, "pasar un bo momento, compartindo en comunidade".

Os poemas escollidos polo músico vilalbés tratan temas como a romaría a San Ramón ou San Alberte, outros están dedicados ao río Madalena e mesmo aos castiñeiros do municipio. "Eu mesmo recordo, sendo aínda un neno, ver moitas veces a Manuel María por Vilalba, tanto frecuentando algúns dos locais máis míticos como en certames literarios", asegura o docente xubilado, que di que é "todo un privilexio que un pobo como o noso conte cunha figura coma a de Manuel María, que dedicou a vida enteira a enriquecer a vida cultural non só de Vilalba, senón de toda a Terra Chá".

Sen pretensións

No seu caso, este vilalbés tivo a idea de musicar algúns dos poemas de 'Terra Chá' hai xa sete meses, cando comezou a poñerlle voz e ritmo a algunhas das pezas do recoñecido poeta de Outeiro de Rei. "Non o fixen con ningunha pretensión, só buscaba darlle ritmo ás súas palabras, pero agora apareceu esta oportunidade e non o dubidei", conta Gómez Osa, que se considera aínda "un aprendiz".

O músico só espera que a xente que vaia ao concerto goce dunha actuación "dirixida a todos os amigos e veciños desta terra". Pero, sobre todo, agarda que a cita sexa "unha oportunidade para rememorar e render homenaxe ao traballo e ao compromiso de Manuel María". Mentres tanto, el só busca desfrutar dunha experiencia "única", xa que será a primeira vez que actúe ante un público.