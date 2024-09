Carlos Cereijo: "A vida na verbena é complicada pero, se che gusta, merece a pena"

La historia de Carlos Cereijo (Begonte, 1996) bien podría ser una de esas en las que se dice que "llegó y besó el santo". Apasionado de la verbena desde pequeño, aunque cantante "de vocación tardía", el joven asegura que nunca antes se había presentado a un cásting. Ahora, lleno de ganas e ilusión, afronta todos los retos que le brinda A liga dos cantantes extraordinarios, formato producido por El Progreso y que este miércoles emite su segundo programa en la TVG a partir de las 22.30 horas.

"A Liga é unha experiencia que apareceu sen eu contar con ela. Pero chego ao programa con moitas ganas e ilusión. Estou disposto a dalo todo", cuenta. Su audición, confiesa entre risas, formó parte de un pequeño "chantaje" por parte de una buena amiga: "Pediume que a acompañara para non facer a proba sola. Dábame moita vergoña e pensaba que non me ían coller", explica, todavía recordando con emoción el momento en el que le comunicaron que había sido seleccionado. "Foi toda unha sorpresa. É o primeiro cásting que fago e non sabía moi ben onde me metía. Pero estou moi contento", dice.

"Gústame tanto interpretar baladas como temas de David Bisbal, Carlos Rivera ou Luis Miguel... Canto o que me poñan"

Una alegría y desparpajo que mostró en su debut la pasada semana en el regreso del exitoso programa a la parrilla de la TVG, una experiencia "moi diferente", a la que acostumbra cuando se sube al escenario de la orquesta Escaparate. "Estás máis exposto en todos os aspectos: non é cómo cando cantas nunha verbena e tes a un grupo de xente ao teu arredor ou o público enfrente. Aquí traballas de cara a unha cámara, algo ao que non estou acostumado", explica.

En la noche de este miércoles repite y, además, con el clásico Ay Jalisco no te rajes, una ranchera de las siempre, aunque Cereijo afirma que se "atreve con todo": "Gústame tanto interpretar baladas como temas de David Bisbal, Carlos Rivera ou Luis Miguel... Canto o que me poñan, que é tamén do que trata o programa, de amosar a túa versatilidade como artista". Del género mexicano sabe un rato su padrino, el huracán de la verbena Blas Piñón (París de Noia) y al que define como un "maestro de maestros". "Desde pequeno víao no escenario e sempre o admirei. É un gran profesional e unha persoa excelente, sempre está aí disposto a darche un consello", dice.

Y es que como todo gallego, el begontés lleva la verbena corriendo por las venas, "sempre me gustou, desde ben cativo. Crieime con eso", explica. Una pasión que lo llevaría a estudiar batería en la Fábrica de Sons (Lugo), clarinete na Escola de Música de Begonte, Rábade, Outeiro de Rei e Friol y, más tarde, a maravillar con su voz. "Empecei a cantar aos 15 anos na verbena. Son de vocación tardía", dice entre risas, "ninguén na miña familia sabía que me gustaba. Os meus pais sorprendéronse moito".

Trayectoria

Asiria sería la primera formación por la que pasó, se marcharía luego a Asturias persiguiendo su sueño y acabaría recalando en la orquesta luguesa Escaparate, con la que recorre miles de kilómetros de la geografía gallega cada temporada: "A vida na verbena é complicada. Son moitas horas fóra da casa, viaxes, comer a deshoras... Pero se che gusta, merece completamente a pena", incluso cuando se le tiene que hacer frente, como en alguna ocasión le ha ocurrido a él, a "algún tropezón no medio do escenario".

Se confiesa "cómodo" en el escenario de la verbena, donde quiere seguir "mentras poida". Sin embargo, si bien su participación en A Liga llegó de manera inesperada, confiesa que "non lle cerro as portas a nada. O que chegue, benvido sexa". Por el momento, su prioridad es disfrutar de su paso por el programa de la TVG, un "soño" en el que luchará por hacerse un hueco en el particular olimpo de las orquestas gallegas.