Cáritas proyecta remodelar y hacer más accesible su local de As Pontes

Cáritas de As Pontes, con más de cuarenta años de trayectoria en el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad, proyecta remodelar y hacer más accesible su local, ubicado en la Rúa Menéndez Pelayo, unos trabajos que podrían comenzar en el verano de 2023 "si se consiguen los recursos necesarios".

"El local fue adquirido por los párrocos Manuel Mejuto y Uxío García en los 80. Fue rompedor para la época, ya que entonces Cáritas se ubicaba en la sacristía o en la casa del cura", explica el sacerdote Juan Pablo Alonso, avanzando más detalles sobre el proyecto.

Este se financiará con una herencia donada por una vecina de vinculada a la parroquia -fondos que se completarán con donaciones de otras entidades y particulares- y permitirá adecuar el bajo, de 400 metros cuadrados, para adaptarlo a personas con movilidad reducida, además de crear espacios como un aula de alfabetización digital y una sala de usos múltiples.

"Estas salas se ubicarán donde estaba el ropero que se suprimió durante la pandemia para tratar de dignificar la atención a las personas, facilitando ahora ayudas económicas puntuales para que las familias puedan comprar ropa y calzado en el comercio local", explican desde Cáritas, recordando que se sigue "recogiendo ropa usada en un contenedor frente a la iglesia del Poboado, un servicio de reutilización que gestiona una empresa que da empleo a personas en riesgo de exclusión social".

La idea, en definitiva, es aprovechar el antiguo ropero para "crear un espacio que pueda servir para dar cursos de cocina y economía doméstica", añade Alonso, indicando que se plantean ofrecer "de forma puntual y de emergencia" servicio de ducha y de lavandería para personas "sin hogar".

En las aulas se reservará un espacio adecuado para los menores. "Muchas de las alumnas que participan en los talleres acuden con sus bebés y con sus hijos todavía no escolarizados", indica por su parte Manoli Tembrás, voluntaria de Cáritas, explicando que están en marcha un taller de alfabetización y habilidades sociales -servicio contratado a una profesional cualificada de la localidad- y otro de costura, impartido por la voluntaria Erundina Sueiras.

"Hacen uso de los servicios unas 110 familias y unas 20 mujeres participan en los cursos. Es un momento de encuentro en el que todas aprendemos", afirma Manoli, deseosa de que la futura reforma favorezca el trabajo que la entidad hace con las personas.

"El objetivo es la mejora de la autonomía personal y familiar de las personas, así como la formación para el empleo, el conocimiento del idioma y la cultura y la inclusión y participación social", concluyen desde Cáritas.

Actividad

La campaña de Navidad, en marcha. Cáritas As Pontes está en plena campaña de Navidad, que este año tiene como lema ‘Só o amor o ilumina todo’, vinculado a la pobreza energética. "Hay gente que lo está pasando muy mal. Se está notando que algunas familias que antes no lo pedían, necesitan ayuda para pagar la luz", explican desde la entidad.

Donaciones

Para reorientar las aportaciones en especie hacia fórmulas más actuales e inclusivas, desde Cáritas de As Pontes creen que la mejor manera de "dignificar la atención en materia de alimentación a las personas" es que estas tengan la capacidad de elegir lo que necesitan, por eso piden donaciones económicas y no alimentos. Las aportaciones se pueden realizar en el número de cuenta ES71 2080 0230 6930 0003 1825, en efectivo mediante sobres y en la colecta el primer domingo de mes en la iglesia parroquial.

Horario

Se podrán acercar donaciones a la sacristía de la capilla del Carmen o al local de Cáritas, los miércoles de 10.30 a 12.30 horas, donde también se podrán hacer socios con una cuota que es voluntaria.