Carballo de Luxís: a sombra dun heroe mítico

A natureza é unha forza superior que nos agasalla con verdadeiros tesouros difíciles de valorar na medida na que merecen. En Castro de Rei abundan as marabillas naturais que permiten aos veciños e visitantes gozar da forza natural máis impoñente, precisamente o adxectivo co que Crecente Vega definía o carballo de Luxís, unha árbore centenaria que atesoura a parroquia de Pacios e que non deixa indiferente a ninguén que vague baixo a súa sombra.

Pólas da árbore senlleira que se entretecen. NOEMI FERNÁNDEZ

Esa tebra que lle fai sentir a Alfredo Martínez, veciño da Ponte de Outeiro, "unha frescura e unha paz que non iguala á que podes sentir baixo a sombra de calquera outra árbore". E así é, por moita calor que marque o termómetro, a sombra deste carballo ten a maxia necesaria para convertelo no mellor resgardo, algo co que tamén coincidía o poeta chairego Crecente Vega, que agasallou a este "heroe mítico" cunhas das súas verbas: "Do sol non pode nin sequera un fío/ romper aquela folla tan tupida./ Á súa sombra non se sinte o estío./ O seu frescor é un frescor de vida".

Unhas vibracións especiais que serven de efecto chamada cando Alfredo sae camiñar e de maneira instintiva acaba no mesmo lugar, xunto ao carballo de Luxís, abraiado pola maneira na que se entretecen as súas pólas e o impoñente da súa grandura.

"Tenme tanto aquel que ata teño un fillo seu na miña casa", confesa Martínez, que nunha desas visitas a pé aproveitou para coller algunhas landras e plantalas no seu xardín. "Está xunto a outros dous e apréciase perfectamente que é diferente", explica Alfredo, que non sabe se por cuestión de xenética ou de maxia pero ese descendente de Luxís brilla pola súa luz propia na Ponte de Outeiro.

Estatua de Santa María de Outeiro inspirada no carballo de Luxís. EP

E nesa parroquia veciña permanece unha estatua cuxa idea se conectou coa árbore senlleira e que honra todas as casas do lugar. Unha árbore de ferro con catro pólas nas catro direccións nas que se separa a parroquia e que nas súas follas leva gravados os nomes das casas de Santa María de Outeiro. Unha iniciativa na que tamén participou Alfredo porque formaba parte daquela comisión de festas á que parou os pés a pandemia e que decidiu investir algúns fondos nun recordo para todo o pobo.

Localización

Para poder gardarse baixo a sombra do carballo de Luxís son múltiples os camiños que se poden seguir. Un dos máis directos é desviarse dende a LU-120 en dirección Meira por unha estrada municipal á man esquerda, cos indicadores de Pacios, antes de chegar ao cruce de Baltar.

Senlleiras

En novembro do ano 2008 o Comité de Arbores Senlleiras de Galicia acordou incluír este centenario carballo no seu catálogo, o que supuxo a súa protección e a prohibición de realizar nel calquera manobra que poida poñelo en perigo.

Celebración

A asociación veciñal O Cadaval celebrou baixo as pólas desta árbore unha xuntanza veciñal no ano 2016 como mostra de respecto e de celebración, á vez que serviu para resaltar a súa posta en valor.