A carballeira de Parga vibrará co rock de Reincidentes, Nuada e Rastreros

O rock volverá a soar na carballeira de Parga o 4 de setembro. Tras o aprazamento e posterior suspensión do Parga Rock do ano pasado, o festival volve mantendo o cartel da que sería a edición de 2020, con Reincidentes e Nuada, e engadindo o concerto de Rastreros.

A organización -formada por Martín Rábade, Noé Enríquez, Verónica Lozano e Suso Figueira- sacará á venda as entradas a semana que vén a través das redes sociais e terán un prezo de seis euros. Poderán adquirirse ata o xoves 2 de setembro e o propio día do festival poderán mercarse fisicamente ata compretar aforo. Cada entrada terá asignado un posto dentro do recinto habilitado para os concertos.

"A organización será semellante á do Festival de Pardiñas, haberá unha zona con cadeiras diante do escenario e outra de pé na parte de atrás do recinto", explica Suso Figueira. Os concertos comezarán ás 20.00 horas pero ao mediodía haberá pasatabernas e no recinto da feira poderase desfrutar do polbo.

Os colaboradores do Parga Rock desta edición foron Caixa Rural Galega, a Deputación de Lugo, o Concello de Guitiriz, a Feira de Parga, Miragaya Gestión e os hostaleiros e negocios de Parga.

Os organizadores animan a todos a participar nun festival que botou a andar no ano 2016 e que vai pola súa cuarta edición para que o rock siga sendo un habitual da carballeira de Parga.