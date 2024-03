Carballeira de Castro: un acubillo de árbores e de soños

Localización

Para poder gardarse á sombra dos carballos de Castro son múltiples os camiños que se poden seguir. Desde Lugo pódese ir pola N-6 e desviarse á dereita ao chegar a Outeiro de Rei ou pola N-640 e, en Rozas, tomar a dirección cara a Abadín.

Festividades

O lugar acolle todos os mércores a feira da vila, na que se xuntan centos de persoas para mercar nos postos ou degustar o saboroso polbo. No mes de agosto continúa a romaría por todo o alto coas festas na honra de San Roque e do Doce Nome de María.

Curiosidades

Ás árbores centenarias que presiden o enclave únese outro emblema do máis singular: a caseta do polbo. Renovada no ano 2018, á súa estrutura de madeira engadíuselle unha cristaleira para resgardar a xente do frío.

Casetodo polbo en Castro. C.PÉREZ

"A carballeira supón entrar nun mundo distinto. Coma se meteses un bosque dentro dunha cidade". O que fala é Víctor Pérez, propietario de Ruví Zapateros, aínda que moitos o coñecerán mellor como o zapateiro de Castro. Un alcume ben gañado tras deixar hai seis anos o seu negocio do Sagrado Corazón lucense para trasladarse á vila chairega coa intención de cumprir un soño: fabricar os seus propios deseños.

E alí, nun pequeno local da Praza García Abad, botou raíces este home alegre e amable. Todos os días traballa arreo fronte a unha xanela, esa que se desprega coma o marco dunha obra de arte encadrando uns carballos centenarios aos que define como o "pulmón" que lle permite respirar á vila e a enche de vida. "É o que vexo todos os días: os nenos xogar, os maiores pasear… É o máis bonito desta zona", asegura.

Carballeira de Castro. C.PÉREZ

Unha cotiandade que non por iso lle resta valor ao extraordinario dun lugar polo que parece que non pasa o tempo e que marabilla tanto a locais como a fóraneos. "Raro é o día que non veña alguén e me diga o preciosa que é a carballeira", di o artesán, quen fala do seu bo mantemento coma unha das claves da súa conservación a través dos anos: "Sempre está moi limpa e coidada. A verdade e que é un privilexio tela aquí".

Pódese dicir, sen ningunha dúbida, que a carballeira é a arteria desta vila chairega, escenario ademais dunha das feiras máis populares da provincia. A Víctor non é raro velo dando unha volta por ela os mércores, puntual coma un reloxo, e incluso nalgunha ocasión "probando un pouco de polbo, sobre todo se me invitan", conta sen evitar soltar unha gargallada. E mellor aínda se se dá boa conta do cefalópodo na caseta acristalada que preside o lugar. Que se aparten os estrella Michelin!

Caseto do polbo. C.PÉREZ

Festas si, pero se por algo destaca o lugar é por ser un auténtico remansiño de paz. "Dáme unha sensación de tranquilidade tremenda, de desafogo. Agora, en todos os sitios hai ruído: coches, camións, tantas historias…". E canta razón ten Víctor. Á sombra deses carballos, hai quen pecha os ollos por uns minutos e é capaz de esquecer as preocupacións mundanas que os rodean. Un luxo que, hoxe en día, non está ao alcance de calquera.