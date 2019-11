La caravana de camiones parte de Begonte para exigir la continuidad de Ence

Entre 150 y 160 camiones de Galicia y Asturias emprendieron este miércoles la marcha hacia Madrid en caravana para exigir la continuidad de Ence en Pontevedra. Convocada por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Madera de Asturias y Galicia y la Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA), la movilización persigue un doble objetivo: hacer visible el rechazo del sector frente a un posible cierre de la planta y advertir, una vez más, sobre las consecuencias de una posible anulación de la concesión.

En la actualidad "unos 500 camiones diarios" transportan el material que entra y sale de la factoría de Lourizán y, según advierten los profesionales, la mayoría de sus titulares no encontrarían alternativa laboral fuera del complejo si este cesa su actividad. El presidente de la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías de Pontevedra (Asetranspo) y de la Federación Gallega de Transportes de Mercancías (Fegatramer), Ramón Alonso, llega a cifrar en un 90% el porcentaje de transportistas que ahora mismo trabajan para Ence y que se verían "abocados al cierre" con la desaparición de la pastera. En el grupo de afectados incluye desde autónomos a empresas "de hasta 20 o 30 camiones".

Amparado por estas cifras, el empresario explicó que las dos asociaciones que preside respaldan la protesta, "porque tanto Asetranspo como Fegatramer siempre están a favor de que a los transportistas no se les haga más daño del que le hacen, que ya es mucho". Alonso considera que la caravana de camiones conforma una reivindicación "con sentido común" y que merece el mismo apoyo ya mostrado ante el cierre de la central térmica de As Pontes, "donde hay 300 camiones parados desde abril". "Si es como dicen, de que son plantas que contaminan, lo que habrá que hacer es actuar para que contaminen menos y, por la información que tengo, en eso están las empresas ( ). Pero los políticos no solo están para quedar bien en la calle diciendo que son ecologistas, sino que se les paga también para que solucionen las cosas", reivindica el portavoz.

La provincia cuenta con casi 2.000 empresas del transporte, que suman 7.035 vehículos autorizados. Alonso precisa que a diario acceden a la fábrica unos 200 camiones que transportan la mercancía sin transformar, unos 70 que mueven el material necesario para la producción (incluidas tierras, cloro, fuel o filtros) y unos 120 que desplazan el producto ya terminado. "De estos, nueve de cada diez trabajan al 100% para Ence por lo que, si cierra, se acabó su vida (...) Hay que darse cuenta de que, aparte de las posibles indemnizaciones por despidos, los transportistas se enfrentarían a una ruina total, porque en este sector todo el mundo tiene su patrimonio avalando su empresa y, si no hay ingresos, significa el embargo. No es ninguna broma".

RECORRIDO. La caravana partió este miércoles a las 11.00 horas de Begonte (Lugo) y de varios puntos de Asturias. En la primera parada, Benavente, está prevista la confluencia de los transportistas gallegos y asturianos para luego seguir hasta San Vicente del Palacio, donde pasarán la noche.

Al día siguiente (jueves) saldrán hacia Ferraz, donde iniciarán una movilización a pie dirección al Congreso de los diputados. Esta contará con la participación de trabajadores de Celulosas, que se desplazarán a la capital para reiterar su defensa de la prórroga de 60 años aprobada en 2016.