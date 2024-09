Capóns Vilalba Rugby, deporte e valores fronte con fronte

Un deporte tan peculiar como é o rugby aterrou hai pouco máis de tres anos en Vilalba, coa escola Capóns Vilalba Rugby, e dende entón, non deixou de medrar en todos os sentidos.

Tras dous anos adestrando en campos de herba artificiais, o pasado novembro conseguiron, coa axuda do Concello, asentarse no campo anexo da Madalena.

"Os nenos deixaron de ter medo ás caídas, xa non lles importa tirarse e están máis relacionados coa práctica do deporte no chan", explica Alfredo Pintor, un dos técnicos, que engade que escolleron este campo porque "era o único sen usar, polo que non había concorrencia con outras disciplinas e os nenos non se podían distraer".

Un momento do torneo. C.PÉREZ

Nestes meses foron iniciando melloras no campo e facéndose cargo do seu mantemento, tamén coa axuda do Concello vilalbés."Para adecuar a zona había que pintar, colocar paus e toldos e tamén os encadeamentos", afirma o técnico. A escola presentou estas novas instalacións na terceira edición do Torneo de San Ramón e Santa María Rugby, celebrado esta fin de semana no marco das festas de Vilalba.

Éxito de participación

Os meses de xullo e agosto foron de portas abertas todos os xoves para os nenos e as nenas que quixesen adentrarse no mundo do rugby. "Como agradecemento a todos os que se atreveron a probar queremos organizar este torneo", di Alfredo, que explica que ao 3x3 cinta se xoga "sen contacto" –quitar unha cinta é o equivalente ao que sería unha placaxe– e está centrado sobre todo nos que acaban de empezar para que se vaian familiarizando.

Neste torneo, no que contaron coa colaboración da Cruz Vermella de Vilalba, tamén estiveron presentes as escolas de rugby de Ferrol e de Navia, sumando entre os tres clubs, xunto con algún afeccionado que quixo probar, ao redor de 30 deportistas dos seis aos os 16 anos.

O técnico asegura que foi unha xornada "dinámica, atractiva e divertida" na que se xogaron partidos de seis minutos con cadanseu equipo de tres xogadores, segundo as diferentes categorías e idades, nos que o obxectivo era lograr ensaiar.

Plans de futuro

De cara á nova tempada, os Capóns de Vilalba contan cuns 25 alumnos, aínda que cabe a posibilidade de aumentar esta cifra coa chegada de novos deportistas. "Os nenos que empezaron en verán quedaron contentos e os pais tamén, houbo moi boa aceptación en xeral", sinala Alfredo.

"Queremos que os nenos e a xente coñezan o rugby dende os valores e se quiten a idea dun deporte bruto", recalca o técnico, que insiste en que a esencia deste exercicio son "os valores, o compañeirismo, o esforzo e o sacrificio por encima dos resultados".

Un dos partidos do torneo vilalbés. C.PÉREZ

Por outra banda, o club ten varios obxetivos esta tempada. O primeiro deles é manterse como escola para adestrar con menores ata os doce anos e tamén seguir formando parte da cooperativa Unión do Norte Rugby á que marchan os nenos unha vez cumpren os 14 e están en idade de competir. Neste sentido, pretenden que os adestramentos da UNR se realicen en Vilalba por ser o punto medio para as escolas de Lugo, de Viveiro, das Pontes e de Ferrol.

A maiores, Alfredo Pintor fai fincapé en que é necesario "asentar o rugby na vila". Para iso, a principal meta é traer a competición federada a Vilalba. "Coas novas instalacións imos intentar meter o campo no circuíto da Federación Galega de Rugby", comenta o técnico do Capóns Rugby Vilalba, que pensa que este sería un paso máis para conseguir que á xente non lle resulte estraño ver un partido.