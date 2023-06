Capón de Vilalba: o rei do curral mira de fronte ao futuro

Se tivesemos que elixir cunha cita gastronómica chairega para outorgarlle o recoñecemento da máis emblemática, esa non sería outra que a feira na que, xusto antes da Noiteboa, o capón de Vilalba é o protagonista.

E non é para menos, xa que, aínda que nas mesas vilalbesas hai outros embaixadores, esta convocatoria conta polo menos con dous séculos de historia, segundo se recolle nalgúns documentos, polo que non hai vilalbés que non teña gravada na súa memoria algunha imaxe dun día que xerou sempre unha gran expectación e que as circunstancias e os tempos fixeron que fose evolucionando, pero sen perder de vista o obxectivo de enxalzar este polo tan especial.

Para chegar á estampa dos capóns presentados nas cestas, con ese color amarelo e a súa propia graxa interior, coñecida como ensunlla, decorándoo tan caracteristicamente, hai que pasar un proceso longo, natural e artesanal.

A crianza do capón de Nadal debe durar un mínimo de 210 días, que comezan coa selección dos mellores machos para, pasados entre 45 e 60 días, castralos. Despois comeza o proceso de engorde, no que os animais están ao aire libre cunha alimentación natural ata novembro.

Chegado este mes, e co San Martiño como referencia, cúmprese a tradición de que as aves deben encerrarse nas capoeiras, onde pasan a ser cebadas co chamado amoado, unha masa feita a base de millo, patacas e auga fervida. O último paso, o sacrificio, faise cando superan os catro quilos de peso e o día antes da feira, nunha intensa xornada de traballo na que é habitual que varias familias se xunten para esta tarefa.

Avilugo constrúe no polígono vilalbés un matadoiro especializado en capón con IXP e polo ecolóxico

A sona do capón de Vilalba é tal dende fai tanto tempo que era moi habitual que viñesen clientes de fóra de Galicia –Asturias, León ou incluso Madrid– a unha feira na que a súa apertura de portas semellaba moitas veces a dalgúns grandes almacéns cando daban comezo as rebaixas. Mais os tempos mudaron, e as melloras nas comunicacións e nos envíos fixeron que moitos dos criadores xa lles dean saída aos seus animais antes da feira, dende a casa. E como exemplo, os números da última feira, a primeira sen restricións tralo covid-19: de 1.100 capóns censados, uns 900 xa se venderan nas datas previas á feira, que agora está máis centrada na promoción deste manxar chairego, facendo degustacións para mostrar as grandes posibilidades que ten nos fogóns, e dos seus produtores, outorgándolles recoñecementos.

Impulso

Nese afán por darlle o protagonismo e o valor que merece o capón de Vilalba, leváronse a cabo dende principios do século XXI varias iniciativas máis alá da propia feira. Primeiro, púxose en marcha un proxecto para desestacionalizar o capón e poder degustalo fóra da época de Nadal. Para elo, propúxose criar exemplares de cinco meses e menor tamaño e así gozar do capón todo o ano.

Ademais, un produto das características e sona do capón vilalbés ben merece unha protección especial, e o Concello traballou durante varios anos para acadar a Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Capón de Vilalba, cuxa aprobación definitiva chegou en 2017.

Nela recóllese que este só se pode criar na comarca chairega e tamén as características dos animais –da raza Galiña de Mos ou outras semipesadas, de crecemento lento e con plumaxe marrón-roxiza–, citando tanto o capón tradicional como o de cinco meses.

Porén, aínda queda un escollo que superar para a plena aplicación da IXP, que é o que se refire ao sacrificio, un punto que xera bastante debate incluso dentro dos propios criadores. Para tratar de sortealo, está en marcha un proxecto da firma vilalbesa Avilugo S.L., que creará no parque empresarial Sete Pontes un matadoiro especializado en capón de Vilalba con IXP e polo ecolóxico.

A previsión é que as instalacións, duns 2.000 metros cadrados, xeren dez postos de traballo e sacrifiquen uns 10.000 polos ecolóxicos á semana e 5.000 capóns de Vilalba ao ano, permitindo a posta en marcha ao 100% da IXP.

Actualmente estase facendo a cimentación da nave principal para, despois do verán, comezar de cheo coas obras de construción, tal e como explica o xerente de Avilugo, Pedro Vidal, que confía en que o matadoiro entre en funcionamento no verán de 2024.

Tamén é de destacar o traballo da recentemente renovada asociación de criadores, que vela pola calidade do produto, polo cumprimento da normativa e por axudar a manter un oficio e unha tradición que é sinal de identidade de Vilalba.

Recuperación

Vilalba e o seu capón non son os únicos estandartes da produción avícola na comarca chairega, xa que foi precisamente aquí, na parroquia castrexa de San Xiao de Mos, onde se iniciou a recuperación e posta en valor da raza Galiña de Mos –e agora, dende 2010, acolle a Expodegustación para promocionala, cunha multitudinaria comida–, conseguindo co paso dos anos ser a primeira raza avícola rexistrada como tal polo Ministerio de Agricultura e a máis numerosa de España.

"É unha raza que estaba estendida por toda Galicia, pero na Chaira era onde máis desenvolvida estaba. En San Xiao foi onde se colleron os ovos para que membros da estación pecuaria de Lugo estudasen e investigasen sobre ela", explica Francisco Monasterio, presidente dende hai case dúas décadas da Asociación de Avicultores de Raza Galiña de Mos (Avimós).

O traballo desta entidade –que conta cuns 175 criadores, dos que 51 son da provincia de Lugo e 22, chairegos– foi tal que esta variedade avícola pasou de estar en perigo de extinción, en detrimento doutras razas de crecemento máis rápido, a comercializarse uns 15.000 exemplares en 2022, "non só en Galicia, senón en toda España". "A data de 31 de decembro, había censadas 6.321 femias e 448 machos", apunta Monasterio, que sinala como grandes fitos de Avimós acadar, ademais do aumento do censo de animais, o rexistro de avicultura artesá e salas de embalaxe para os ovos, ao que espera que se unan en breve "salas de matanza domiciliarias, xa que non hai matadoiros adaptados a estes animais".

Destaca o traballo desta asociación na recuperación da raza Galiña de Mos, a máis numerosa de España

A promoción nas distintas feiras, tanto de animais vivos como gastronómicas, e nos centros educativos é outro dos labores máis importantes da asociación. "Temos tres incubadoras que imos levando por todos os colexios de Galicia. Hai moita demanda para participar neste proxecto, tanta que temos unha lista de espera dun ano", asegura este criador vilalbés, satisfeito polo proxecto "máis importante" que se levou a cabo neste ámbito este ano e co que alumnos do Ceip Terra Chá de Román atenden as súas propias galiñas de Mos, nacidas dunha das incubadoras de Avimós.

Cunhas características moi similares ás do capón vilalbés, a raza Galiña de Mos é "moi rústica, semipesada, de crecemento lento, cunha cresta moi característica e carne moi negra e con pouca graxa subcutánea". "As femias teñen unha importante capacidade de posta, cuns 220 ovos ao ano, e son mixtas, serven para ovos e para carne, dando entre 2,5 e tres quilos en canal. O macho chega aos 3,5 quilos", explica Monasterio.

Grupo Sada

O sector avícola na Terra Chá, onde hai varias granxas de cría de polos, ten tamén un importante referente a nivel empresarial no Grupo Sada e o matadoiro de pitos que ten en Castro dende os anos 70. Actualmente conta con máis de 350 empregados da zona e unhas instalacións que permiten o sacrificio cada día de entre 70.000 e 80.000 exemplares de pito branco, amarelo –que leva a etiqueta Galicia Calidade– e Cok.

Capón

Este manxar vilalbés é o produto máis cotizado para ofrecer nas mesas de Nadal. Boa mostra disto son os prezos que se chegan a pagar por estes exemplares, que fan valer de sobra o seu sabor e a súa crianza natural e artesanal. O importe medio vai dos 180 e 200 euros por parella, aínda que un bo par pode saír por 220.



Recoñecementos

A crianza do capón vilalbés é algo que foi pasando de xeración e xeración, e ese coidado por manter a tradición fixo que Corsina Guizán recibise en 2013 a Medalla ao Mérito Agrario concedida polo Ministerio de Agricultura. Ademais, nas últimas feiras, o Concello quixo recoñecer a traxectoria doutros criadores como Jesús Domínguez ou Milagros Lozano.



Obsequio

Tamén é tradición que o Concello agasalle cun capón a persoeiros destacados, como o presidente da Xunta ou a persoa encargada de ler o pregón das festas de San Ramón.



Promoción

A suspensión da Feira do Capón en 2020 pola pandemia do covid-19 propiciou que se lle dese un impulso maior á web deste produto, onde se poden atopar, ademais da súa historia, os contactos de todos os criadores ou suculentas receitas preparadas por restaurantes locais. Tamén foi importante o labor de Domingo Goás, que creou en Madrid a Cofradía del Capón.