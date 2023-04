Capela de Santa Margarida: Espazo de devoción infantil

Localización

A capela atópase a menos de dez quilómetros de Abadín e a ela pódese chegar collendo a estrada LU-P-0103, que pasa por Fraiás, ou a da Corda, que vai dar a esta. Dende Moncelos, hai que seguir a LU-P-0102. En ambos casos, hai que desviarse para coller a pista que pasa ao pé da capela.

Misas

As misas na capela celébranse aqueles meses que teñen cinco domingos, o último do mes, ás 12.30 horas. Así, a vindeira celebración relixiosa será o día 30 deste mes de abril.

Festa

A Santa Margarida celébrase en Vilarente a finais do mes de setembro. A festa facíase ao redor da capela, ata que os veciños acordaron adquirir unha parcela próxima e a celebración se mudou para alí.

Capela de Santa Margarida. C.PÉREZ

"Foi o primeiro lugar que se me veu á cabeza", confesa Pili Villamel, veciña da parroquia abadinesa de Vilarente, logo de recibir unha mensaxe preguntándolle polo seu recuncho favorito. Tiña clara a elección, por todo o que significa para ela a capela de Santa Margarida, aínda que ultimamente non a frecuente tanto como lle gustaría.

"Polas circunstancias vou pouco, pero se teño tempo, é un dos sitios favoritos para ir pasear", asegura sobre un templo cuxo significado, para ela, vai moito máis alá do relixioso, aínda que destaca por ser "unha virxe moi querida" polos veciños.

Capela de Santa Margarida, en Vilarente. C.PÉREZ

A "coqueta" capela, "que agora está moi ben, porque se reformou" e a súa contorna conquistaron o corazón infantil de Pili, pois son moitas as "vivencias de pequeniña" que tiveron como escenario aqueles verdes prados, as árbores autóctonas ou os muros de pedra que a rodean.

"Daquela Vilarente era unha parroquia de moitos nenos e xogabamos por alí, era un dos sitios favoritos", di sobre unha etapa da vida á que hoxe alude o caseto de bus que hai xa uns anos instalaba o Concello, de cor verde e con nenos xogando debuxados, unha parada identificada co nome do lugar: Capela da Margarita.

Ilustracións na parada de bus da capela. C.PÉREZ

Dos seus divertimentos infantís, Pili non garda un recordo concreto, senón máis ben uns sentimentos de nostalxia e de querenza e certas instantáneas mentais que perduran, coma as merendas que antano poboaban os arredores da capela pola festa ou aos veciños indo á fonte que hai ben pretiño da capela.

"Vén xente de moitas parroquias buscar agua", apunta sobre este manancial no que tamén se levou a cabo unha importante actuación, construíndo unha sorte de alboio para protexer a fonte e aquelas persoas que ata ela seguen a acudir.

Fonte. C.PÉREZ

A estrutura forma parte dunha área recreativa con varias mesas e que ata conta cunha grella, que, inevitablemente fai pensar de novo naquelas grandes merendas nas que se xuntaban a familia e os amigos.

"A vida cambia", recoñece ante eses costumes que se foron perdendo, pero o sentimento de pertenza é imperecedoiro e por iso Pili tiña claro que o seu recuncho tiña que estar en Vilarente. E que mellor lugar ca un que lle gusta e que está cheo recordos deses que perduran para sempre?