Capela de San Roque: tradición e paz no camposanto

Localización

Está no interior do cemiterio parroquial, ao que se chega dende a N-640, indo pola Rúa de San Roque e logo á esquerda, pola do Montiño.

Imaxe

Na capela hai varias imaxes, entre elas dúas de San Roque, sempre representado cunha chaga froito da peste, o fiel can que o alimentou cando estaba enfermo e a concha do peregrino. Unha usábase para poñer o santo e coa outra saíase en procesión, ata que xente da zona restaurou outra, que se garda na igrexa e que é a que se usa agora.

In memoriam

Na capela están enterrados os párrocos Manuel Arias, finado en 1904, e Antonio Ferreiro, falecido en 1945 tras 40 anos na parroquia. A confraría tamén escolleu o templo para lembrar a Jesús Paz, finado en 2021, pola súa implicación e colaboración coa entidade.

Fachada da capela, coa inscrición. C.PÉREZ

Cada 16 de agosto, polas festas, a veciñanza meirega réndelle homenaxe ao seu patrón cunha procesión dende a igrexa de Santa María ata a capela de San Roque, no interior do cemiterio parroquial. Alí, ofíciase unha misa na que a tradición é que cada familia a siga ao pé do seu nicho. Compártese así unha xornada de celebración cos que marcharon pero sempre estarán pesentes.

"Para a xente de Meira ten un significado especial", explica Teresa Rielo, meirega "de toda a vida" e presidenta da confraría Nosa Señora do Pedregal, unha entidade fundada hai 15 anos para impulsar celebracións na parroquia (promoven actos de Semana Santa, na que o ano pasado se puxo en marcha un viacrucis cuxa última estación se fixo nesta capela, un belén vivente, xuntanzas, concertos ou propostas solidarias). A súa profesión de florista lévaa con regularidade ata o camposanto, pero a súa querenza por esta pequeniña e emblemática capela que data do século XVI vai moito máis alá.

Interior da capela de San Roque. C.PÉREZ

"É un sitio que visito habitualmente por traballo, pero ao que tamén vou porque me dá paz", detalla unha meirega que dende hai moitos anos mantén unha tradición propia: "Cando fago algunha viaxe, adoito ir sempre pola capela antes de saír".

Non é a única que vai ver a San Roque, pois son moitos os veciños que acoden con regularidade ao templo, que a confraría coida con esmero e en cuxas paredes hai fotos de celebracións ou agasallos de fieis. Coma todos eles, Teresa garda infinidade de recordos relacionados coas festas e coa capela, moitos deles compartidos coa súa avoa, cos seus pais... tradicións e costumes que agora trata de transmitirlle tamén ás novas xeracións da familia, coma a súa particular visión da lenda que pode lerse sobre a porta da capela.

Teresa Rielo, na capela. C.PÉREZ

"Cando era pequena, na miña mentalidade, non acababa de entendela, pero segundo vas crecendo vaslle cambiando o sentido á frase e ao ir maior xa a interpretas dunha maneira moi distinta, dá moito que pensar sobre a vida", reflexiona Teresa sobre esa advertencia tácita e explícita a un tempo, un convite á reflexión para todas esas xentes que teñen un refuxio na capela de San Roque: Acuérdate que has de morir.