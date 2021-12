Un canto de amor. A celebración dunha vida para sempre. Así foi a despedida de Víctor Corral, o valedor de todas as critaturas, o neno labrego de Baamonde que sabía crear pombas, un ser de luz que deixa unha marca indeleble no mundo, o fillo predilecto de Begonte, un home feliz ao que lle brilaban os ollos cada vez que recibía a alguén na súa casa museo -esa "instalación cultural xa imprescindible"- na que ensinaba a súa vida feita arte, o salvador do castiñeiro milenario esculpindo no seu corazón a Virxe do Rosario e logrando a máis orixinal capela do país...

Dixéronse verbas, soaron as gaitas e soltáronse pombas, pero todo semellaba pouco para honrar ao "mellor dos homes que pisou a terra", como o definiu a súa neta Noemí, unha desas cinco mulleres que eran a súa razón de ser: Miriam, a outra neta, Telvi, coa que compartiu un matrimonio de máis de 50 anos de "puro amor" no que crearon ese "fogar máxico", onde nacían as súas dúas fillas, Eva e Belén.

"Deus, familia e arte eran todo para el", dicía Noemí. E toda a súa obra deixa testemuño diso. A que esculpiu "nos materiais máis diversos", lembraba o seu amigo Xulio Xiz, e que lle ofrecía a posibilidade de vivir e triunfar en calquera lugar do mundo. Pero el escolleu Baamonde para seguir "esculpindo pombas, tallando mans, perfilando figuras humanas, facendo miniaturas ou tallas xigantescas, aplicando os talentos que o ser supremo lle deu para amosar perfección".

"Víctor era feliz por ter unha familia harmoniosa, por unha casa chea de arte, por unha vida compartida con todos nós, por unha fe inmensa en Deus e por a irmandade sentida con todas as súas criaturas", resumía Xulio, que interviña ao remate da misa oficiada na igrexa de Baamonde por Óscar Santiago e Alfonso Blanco. Este recoñecía o día de onte como "especial", de lembranza e de agredecemento a Víctor, quen sempre viviu en comuñón coa natureza e loitando polos desfavorecidos, a prol da igualdade, facendo seus "os valores do reino de Deus, polos que Xesús veu ao mundo".

E aos 84 anos, "Deus decidiu chamalo ao seu carón, un anxo que chega á súa casa, a casa do Señor, porque o tempo que estivo aquí foi de prestado, pois el sempre pertenceu alí, ao seu lado", dicía Noemí, convertida unha vez máis en voceira da familia, logo do acto do Paseo dos Soños, onde lle dedicaba unhas verbas "que hoxe quedan moi curtas".

"Déixanos incalculables leccións de vida, tantas que poderían encher bibliotecas enteiras, tan importantes e fermosas que poden cambiar vidas enteiras, ese xeito puro e desinteresado e absoluto de amar, esa picaresca e travesura coa que afrontaba cada día da vida, esa forza que podía mover montañas e axitar mares, esa capacidade e ledicia para afrontar a vida, e tamen a morte (...) e son soamente a punta dunha vida plena", destacaba Noemí sobre seu avó, ese artista total que deixa tras de si "un legado inmortal rebosante de amor e arte" e tamén a responsabilidade de matenlo.

"Toca facer que se sinta tan orgulloso como nos sentimos nós del", aseverou Noemí. E así a súa vida e a súa obra serán tan inmorrentes coma o seu amor.