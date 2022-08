Entre cánticos e auga volve a Xira a Vilalba

Os vilalbeses botábana de menos, levaban semanas contando os días e preparando todo para recibir á Xira como se merecía. E cumprírono. A música dos djs chairegos puxo o ritmo á noite do venres, na que comezaron os reencontros e os corpos se foron preparando para recibir o día grande.

Xa na mañá deste sábado, vilalbeses, chairegos e visitantes deixaron as súas gorxas cando a Santa Xira apareceu a ombros na sesión vermú. "Viva a xira!", sonaba de cada pouco nun coro no que ninguén quedaba atrás.

Paseo de Santa Xira. NOEMÍ FERNÁNDEZ

Nin tan sequera os que viñan por primeira vez, que se animaron a aparecer pola esplanada da Magdalena con carteis de novatos. "Mola moito, hai un ambiente incrible", describía a festa Leire Bermúdez, unha rapaza meirega que chega á tradicional Xira de Vilalba por primeira vez, rodeada de amigos entre os cales tamén se atopa algún veterán.

"Había moitas ganas, é a mellor festa do ano", confesaba Ana Rey, unha moza vilalbesa que xa pisou a Xira nalgunha das edicións anteriores. "A pandemia roubounola e agora tiñamos que retomala como se merece", matizaba Rey, que xunto a súa cuadrilla montou caseto "para recuperar a festa en toda a súa esencia" .

Comida entre amigos. NOEMÍ FERNÁNDEZ

Outros voltaron 25 anos despois, agora coa familia e unha filosofía diferente, aínda así "acercámonos á sesión vermú e foi espectacular ver á xente desfrutar. Que recordos!", lembraba unha das familias que aproveitou para comer antes de que rematara a música, pois o grupo Punto Clave resistiuse a dar por finalizado o seu pase diante das voces que lles berraban "se non tocades outra, volcamos o camión!".

Ademais de ganas de música, tamén as había de auga, o que fixo que non faltaran os globos, as pistolas e mesmo as botellas coas que se mollaban uns a outros. Unha guerra sen gañador, na que todo o mundo acababa refrescado.

Un grupo de mozos desfruta da festa. NOEMÍ FERNÁNDEZ

O sol lucía con intensidade e a auga parecía recibirse con agrado, as risas enchían a área recreativa da Magdalena e a música cantábase a coro, ben fose "bésala, que ella quiere" ou "fuiste la niña de Andrés", coa que finalmente marchou o grupo Punto Clave, que actuou despois da Orquestra Escaparate e deu por finalizada a sesión vermú.

Algún resistiuse a marchar do campo da festa pero a maioría deron paso ás comidas campestres nas que tampouco faltaban os cánticos. "Hai que desfrutala, que logo pasa!", afirmaba David Ramudo, un rapaz vilalbés que chegou a área da Magdalena o venres e que non conta con marchar ata hoxe ben entrada a noite, unha vez recollido o toldo, as tendas e "todo canto montamos, que ata trouxemos congelador", explicaba entre risas.

Comida entre amigos. NOEMÍ FERNÁNDEZ

PROGRAMA. Na tarde deste sábado, tras rematar a sesión vermú, puxo a nota musical a charanga Festicultores. Á noite, durante a verbena os responsables de seguir coa festa foron a orquestra Escaparate e o grupo Punto Clave.