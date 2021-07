Os canteiros volverán picar a pedra en Parga o domingo

O Concello de Guitiriz e a comunidade de montes veciñais en man común Santo Estevo de Parga organizan este domingo, día 18, a Feira da Cantería, Callos e Artesanía, tras un ano de parón pola situación sanitaria. Este edición, a vixésimo sexta, preséntase nun formato máis reducido que en anos anteriores co fin de respectar ao máximo as medidas de prevención do covid e apostar por un evento o máis seguro posible.

José Manuel López Rodríguez, presidente da comunidade de montes de Parga, e Marisol Morandeira, alcaldesa de Guitiriz, presentaron o programa da feira que este ano conserva parte dos atractivos habituais da xornada.

"A programación vai ser moi básica, contará coa celebración do concurso de cantería e coa mostra de artesanía e, por suposto, coa degustación dos callos", sinalaba o presidente da comunidade de montes de Parga.

"Lamentablemente o ano pasado tivemos que cancelala pola pandemia pero este ano estanse celebrando as feiras de Parga con total normalidade polo que nos pareceu interesante recuperala, tamén porque cremos que os certames como o de cantería se se deixan de celebrar logo é máis difícil recuperalos", explicaba a alcaldesa, que indicou que nesta edición participarán 16 canteiros que proveñen de distintas partes de Galicia.

A xornada comezará ás 8.15 horas cando os canteiros elixirán as pedras para a súa participación no XXIII Certame de Cantería e empezarán os traballos tras o lanzamento de bombas ás 8.30 horas.

Mentres os canteiros van picando na pedra buscando nela unha forma que poida conquistar os membros do xurado, a mostra de artesanía comezará a recibir aos asistentes a partir das 10.00 horas e poderase visitar ata as 19.00 horas.

A xornada tamén contará con ambientación musical da man de Os Trileros, que percorrerán Parga cos seus ritmos dende as 11.30 horas. E a partir das 13.00 todo aquel que queira degustar os callos poderá mercalos na carballeira, como xa é habitual.

Os canteiros tamén poderán probar os callos pero un pouco máis tarde. Os expertos do cicel e o martelo pararán de picar ás 14.00 horas, para deixar quince minutos de reflexión aos membros do xurado que valorarán cal é a mellor das 16 pezas presentadas. Aínda que o xurado fallará ás 14.15, a entrega de premios non se celebrará ata pola tarde, xa que está prevista a iso das 17.00 horas.

"Temos moi bo recordo da edición de 2019, na que houbo actuacións musicais e carreiras ecuestres, polo que traballaremos para que a vindeira edición poida celebrarse coa programación habitual, agardando que a situación sanitaria xa sexa a adecuada", afirmaba Marisol Morandeira, ao que engadía José Manuel López Rodríguez que "todo o mundo está convidado a desfrutar do traballo dos canteiros, da mostra de artesanía e dos callos".

Premios

O autor da peza que resulte gañadora do certame de cantería recibirá 700 euros como premio, o que quede en segundo lugar terá un galardón de 500 e o bronce levará 200. Ademais, cada un dos 16 participantes recibirá 100 euros en concepto de desprazamento e de dietas e tamén serán convidados ao xantar.