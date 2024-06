Unha canteira para a banda de música de Guitiriz

O Concerto de Primavera foi o seu debut e as caras de ilusión falaban por si soas. As dos máis pequenos, chamados a ser o futuro da banda, pero tamén as dos non tan pequenos, eses que están a demostrar día a día que o aprender non ten idade. A Banda Municipal de Música de Guitiriz necesita rexenerarse e para conseguir eses arelados novos intrumentistas, que mellor que ter unha canteira estable?

O proxecto da prebanda xermolaba en xaneiro, aproveitando o interese de varios nenos e nenas que rondan os sete anos. "Son unha pasada, están contentísimos e moi implicados, tanto eles coma as súas familias", asegura Fran Cupeiro, director da Escola Municipal de Música de Guitiriz e da propia banda, encantado non só con estas prometedoras incorporacións, senón tamén coa previsión de cara ao vindeiro curso, no que esperan sumar ao redor de 15 novas matrículas.

"A banda tivo un baixón e estamos traballando para recuperala, e para iso tamén renovamos Mubagui –é a asociación de apoio á banda–, da que Arturo Roibás vén de ser elixido como presidente", detalla Fran, que avanza algunhas actividades que teñen pensado desenvolver para espertar o interese da xente e atraer novos alumnos á escola, para incorporalos xa na prebanda e que, co tempo, pasen a ser músicos da banda.

Todas as agrupacións de Guitiriz no Festival de Primavera. C.PÉREZ

A idea é organizar diversas actividades para que quen o desexe se poida familiarizar coa actividade da escola que ten a súa sede na nave do Senpa.

Aula en Parga

"O que queremos é potenciar a música", resume Fran, responsable da empresa Soilar, que vén de renovar por catro anos a xestión da escola guitiricense, que de cara ao vindeiro curso tamén traballa nun novo proxecto, a creación dunha aula estable en Parga.

"Irá un profesor para dar clases individuais", avanza Fran, que incide en que o obxectivo común de todas estas novas iniciativas é "captar xente". "Un alumno é un tesouro", asegura, e el ten unha quincena deles nesa prebanda que protagonizaba a súa primeira actuación xustamente en Parga e que se consolidaba nun escenario de sempre, o Campo da Feira de Guitiriz, co gallo da Festa da Torta de Millo.

Greta, que se decantou polo saxo; Daniela, Naia e Borja, que escolleron o clarinete; Roi, que toca a trompeta, e Zoe, percusionista, son os nenos e as nenas que están a dar os seus primeiros pasos musicais nesta formación.

"Estou ilusionado, porque levabamos moito tempo sen meter pequenos, pero agora temos a sorte de contar con Andrea, a profesora de iniciación, que os motiva moito", detalla Fran sobre esa canteira da que tamén forman parte unhas cantas persoas de máis idade que, segundo di, resultaron ser "uns grandes descubrimentos".

Nenos e nenas da prebanda. C.PÉREZ

Aí está, por exemplo, Emiliano, que en só catro meses domina o clarinete: "Dáselle moi ben, é unha marabilla", di Fran. Ou Celia, que xa tocaba a gaita, pero quería ser tamén clarinetista: "Faille moita ilusión entrar na banda, quere tocar nela igual que fixeron os seus fillos". Ou Beni, outra namorada do clarinete que tamén segue os pasos dos fillos.

Repertorio e actuacións

Campanita del lugar, Tres hojitas, madre e Santa María, estrela do día son as tres pezas que forman parte do repertorio da prebanda, das que o público puido gozar nos dous primeiros concertos e coas que poderá seguir deleitándose todo o verán nas actuacións que quedan por vir, coma as das patronais do San Xoán de Guitiriz ou a do San Roque de Parga ou a Festa da Cantería, Callos e Artesanía, tamén en Parga.

"A asociación e o Concello están implicados e aos pequenos encántalles o público", destaca Fran Cupeiro, que sente que conta con todos os ingredientes necesarios para lograr o obxectivo final, incrementar o número de integrantes da banda –algúns da prebanda xa debutaron nela– e así revitalizala.

Na actualidade quedan só uns 15 músicos, cando o ideal é que sexan xusto o dobre. "Necesitamos xente porque o que temos é que chegar a 30 persoas, ese é obxectivo a un ano vista", desexa Fran Cupeiro. Pois semella que canteira para a banda, hai.