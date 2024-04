Cando a unión fai a ledicia

Di o refrán que a unión fai a forza, pero no caso de tres parroquias vilalbesas, ben podería cambiarse a que a unión fai a festa. E xa van cinco edicións.

Os veciños de Nete, Noche e Ladra están chamados a reunirse nesta última localidade este sábado para celebrar a V Festa da Amizade, á que se espera que asistan ao redor de 350 persoas de todas as idades que poderán gozar non só dunha comida de confraternidade, senón tamén de música, sorteos e unha presentación en sociedade moi especial e que será sorpresa para os presentes ata a sesión vermú.

Esta comezará ás 13.30, coa animación musical do grupo La Bamba. A continuación, será o xantar, servido polo cátering Chao da Brea e que terá un menú con entrantes, fabada, solomillo en salsa, pan, bebida, postre e café, por un prezo de 30 euros, que inclúe tamén uns pinchos á cea. No caso dos nenos —con croquetas, salchichas, milanesa, pan, bebida, postre e xeado—, ata os cinco anos non pagarán e para os de cinco a dez o custo será de 15 euros.

O prazo para apuntarse á comida remata este mércores e as persoas interesadas poden retirar os boletos chamando aos teléfonos 686.27.44.65, no caso da parroquia de Nete; 650.36.55.54, na de Noche; e 669.86.04.31, na de Ladra.

Ao longo da tarde, celebraranse sorteos e actuarán a agrupación Mestura de Nete e o dúo Dilema, que será o encargado de amenizar, xunto con La Bamba, a verbena pola noite.

"A xente espera cada ano que sexa esta festa. Hai moita que nos di que lles gusta, que sigamos con ela, que non lles gustaría que se perdese", aseguran os integrantes da organización desta V Festa da Amizade.