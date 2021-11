Cando Muimenta é sinónimo de movida

TARDOU. Foron 20 meses de espera cunha pandemia mundial de por medio, pero ao final, a movida volveu a Muimenta e Muimenta volveu á movida. O venres 5, a Hermo, o gran referente da noite chairega (e máis alá) rexurdía. E non o facía soa. Se máis aforo houbese, máis se enchería a discoteca e os tres pubs que a acompañan nesta volta á normalidade: Zafra, o novo local de Plenario Veiga, o artífice de que aquela veterana sala de festas que inauguraban os Hermanos Morán en 1975 manteña o tirón; e Insomnio e Búnker, a dobre aposta de Alonso Grandela, un emprendedor que quere gozar, e que os demais gocen, do que para el é unha vocación.

Se hai un mes simbólico para a Hermo, ese é o de San Martiño. Quizais ata sexa o seu patrón oficioso. Foi un 9 de novembro de hai 46 anos cando Antonio e Perfecto Morán abrían unha sala de festas para amenizar as noites de domingo, que cos anos e o cambio de costumes, pasaron a ser as dos venres, e as dos sábados, para acabar volvendo ás dos venres. Foi tamén nun primeiro de novembro, o de 2019, cando Plenario Veiga, xa á fronte do Tíbor de Meira -este venres 12 retomará a actividade logo do peche pola pandemia, con DJ Leivas como animador- poñía toda a súa ilusión á fronte dun negocio do que puido gozar só catro meses, ata que en marzo do ano pasado a chegada do coronavirus o cambiaba todo.

E agora, outra vez co San Martiño como patrón, Plenario decidiu que era hora de tentar recuperar os anos dourados da movida en Muimenta. "A situación parece que vai indo ben e o poder ter o aforo do 100%, aínda que teñas que tomar moitas máis medidas, é importante", di un empresario que, malia a espera, sempre tivo claro que volvería. "Non pensei en deixala, porque case non tivera nin tempo de disfrutala, e estaba funcionando ben, xa tiña pechadas actuacións que non poideron ser e que mantiven para agora", lembra, avanzando actuacións coma a de DJ Quintino o 19, Omar Montes o 10 de decembro, o grupo Beatriz o día de Nadal e, xa en 2022, o Combo Dominicano, Gabry Ponte ou Ana Mena. E sen esquecer os DJ da "casa", Leivas, Cosme, Marcos Peón, Manu Balsa e Pedro Bermúdez -na zona de ambiente latino da Hermo-.

Da volta, malia as complicacións, queda co positivo. "Estou moi contento, a xente portouse moi ben", di e precisa que creou unha plataforma propia (picameolombo.com) para a venda online de entradas -resérvase un 10% das 1.500 dispoñibles para a compra presencial-, de merchandising ou para a reserva dos buses, con liñas dende Vegadeo, A Mariña, Lugo e Guitiriz. O venres, as rutas non chegaron a nada, e iso que se dobraron servizos, polo que non descarta incrementalas se hai demanda.

Polo momento, a Hermo non abrirá todos os venres, mais a noite de Muimenta non quedará orfa. Diso vaise encargar Alonso Grandela, que abrirá ou o Insomnio ou o Búnker nesas xornadas de descanso da Hermo, ofrecendo ademais algunha actuación -concertos, maxia, monólogos ou espectáculos humorísticos-. A primeira será o 26, unha vez máis respectando as medidas sanitarias vixentes -piden unha proba de antíxenos ou un certificado de vacinación- e usando para acceder a aplicación BIP, igual que outros moitos locais.

Ao saber que volvía a Hermo, Alonso non o dubidou. El xa se puxera en 2015 á fronte destes dous locais -están separados, pero no mesmo inmoble-. "O Búnker chamouse sempre igual, pero ao Insomnio cambiáballe o nome cada ano, foi Punto G, Punto 0, La Mafia de Mui...", recorda.

Cando a Hermo parou, el parou, pero ao collela Plenario, decidiu volver porse á fronte do Búnker, mentres que outra persoa asumía o Insomnio. Esa persoa agora non volveu, así que Alonso decidiu apostar forte por un sector que ve como un hobby –traballa de comercial– do que o afastou a pandemia, pois antes da chegada do covid pensaba abrir tamén locais de hostalaría en Vilalba e en Guitiriz. "Gústame a hostelería e o mundo da noite, disfruto nisto, coñeces xente...", di Alonso, que non quere deixar pasar a oportunidade de agradecer as facilidades que lle puxeron tanto os seus caseiros como Distribuciones Nistal nestes case dous anos para superar o peche. E agora amósase disposto a contribuír en todo o que poida a que as noites de venres sexan un éxito en Muimenta.