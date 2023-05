Cando o camiño dos pais guía o destino dos fillos

A relación entre pais e fillos é unha das máis especiais que existen na vida. Cando os proxenitores teñen unha paixón ou unha vocación, a miúdo transmiten esa mesma chispa aos seus descendentes, que, nalgún caso, deciden seguir os seus pasos e continuar co seu legado. Os fillos ollan nos seus pais e nais auténticos exemplos de vida aos que admirar e imitar. Deste xeito, xorden momentos de complicidade entre xeracións, onde o coñecemento antigo e as novas ideas se mesturan nunha danza enriquecedora.

Pais e fillos mergúllanse nunha relación única, onde un oficio ou unha afección se converten nunha forma de expresión e nun lazo emocional. O máis importante é que, nun mundo cambiante e incerto, os fillos seguen o seu propio camiño, mantendo viva a paixón e o amor que os seus pais lles ensinan. Na zona chairega e nas Pontes atópanse varios exemplos gráficos de que isto é tal que así.

Merendero

Yoli, Segunda e Silvia, no Merendero. D. CABO

"Gústame que o negocio familiar siga adiante", comeza Segunda Castro, responsable da parrillada Merendero. As súas dúas pequenas, Silvia e Yoli Calvo, traballan no establecemento situado na parroquia guitiricense dos Vilares, onde se criaron e fixeron vida dende cativas. "Á pequena sempre lle gustou, a cociña é o dela", apunta a nai facendo referencia a Yoli, de 34 anos, que leva os mandos dos fogóns no recoñecido local.

"Estudei para auxiliar de enfermería, pero non me gustou", recorda Yoli, que é experta en crear as innovadoras tapas que gañaron o concurso de Guitiriz en diferentes ocasións. "E xa quedei aquí", puntualiza entre risas. A cociña é tradicional e non varía moito polas demandas dos clientes. Calquera que se achega polo sitio degusta a gran calidade dos callos ou o caldo, pratos para os que empregan a mesma receita dos inicios. "Xa as empregaba miña avoa hai 50 anos", comenta cun sorriso a irmá pequena, que aprendeu todo o que sabe da súa nai.

Pola súa parte, Silvia, de 37 anos, é licenciada en Psicoloxía, pero nunca chegou a exercer a pesar de estudar un máster e unhas oposicións. "Naquel momento non atopaba traballo, empecei aquí e xa quedei", sinala. Ela é a encargada da parte administrativa do restaurante, pero tamén axuda en todo o que pode, tanto detrás da barra como fóra. Aínda que agora si lle chegou algunha oferta para traballar no seu, ten a súa vida feita no Merendero.

Ambas irmás, día a día e cóbado con cóbado, loitan para que o restaurante familiar siga medrando e evolucionando. "É moi sacrificado, non pechamos ningún día", apunta Silvia, consciente da dificultade de atopar empregados para o lugar. Porén, a dinámica do Merendero é fantástica e o número de clientes é moi considerable. Polo momento, as dúas pensan continuar co legado que un día comezaron os seus avós maternos.

Rey de Miñotelo

Familia Iglesia Vila, da gandaría Rey de Miñotelo da Pastoriza. TRANSMEDIA

Na Pastoriza, entre verdes prados, érguese a gandaría Rey de Miñotelo, testemuña dunha historia familiar chea de dedicación e paixón. Xeración tras xeración, esta granxa foi custodiada con esmero e recoñecida en todas as feiras de Galicia, converténdose nun referente indiscutible en todo o territorio, con premios en lugares como Muimenta, Lalín ou Silleda.

Alberto Iglesia, representante da cuarta xeración á fronte desta granxa, recorda con orgullo as raíces profundas que a sustentan. Dende moi novo aprendeu dos seus pais, José Iglesia e Elvira Vila, a arte de coidar os animais e manter esta tradición. A súa infancia estivo marcada polos sons e aromas do traballo na granxa, observando a seu pai e a seu avó en cada tarefa. "Sempre o tiven claro", afirma rotundo ao preguntarlle cando decidiu dedicarse á gandaría.

O traballo no lugar é un esforzo colectivo, onde toda a familia se une para contribuír. Alberto, que dedicou a súa vida plenamente a esta vocación dende que alcanzou a maioría de idade, conta co apoio dos seus tres irmáns pequenos. Porén, este pastoricense de 31 anos recoñece que o camiño non é fácil. "É moi sacrificado, invistes moitas horas. Tenche que gustar moito porque é unha gran responsabilidade, hai moito en xogo", indica.

Así, no medio dos campos ondulantes e o murmurio do vento, a granxa segue o seu camiño, guiada pola paixón e o legado dunha familia que adicou a súa vida ao coidado dos animais. E seguirán vindo novas xeracións.

Afección

José María e Xosé María, no Museo Etnográfico Monte Caxado. EP

Os camiños que percorren pais e fillos non só se entrelazan nos oficios, senón tamén nas afeccións. É o caso de José María López Ferro e o seu fillo, Xosé María, dous veciños das Pontes que comparten a mesma paixón polo museo etnográfico da súa localidade.

José María, mestre de profesión, iniciou a súa carreira en 1976. Despois de traballar en varios colexios, atopou o seu camiño na Capela, un lugar que albergaba un fascinante museo etnográfico. Alí, mergullouse nas historias do pasado e nas pezas que contaban as vidas dos seus devanceiros. "Sempre me tirou a historia", admite.

Máis tarde, de volta á súa terra natal, no CPI Monte Caxado -onde exerceu durante 30 anos-, José María propuxo a creación dun museo semellante. Quería que as pezas reunidas no centro falasen da rica historia da localidade pontesa, como testemuñas silenciosas que conectan o presente co pasado. A súa paixón e dedicación foron as chispas que prenderon a idea de preservar a memoria colectiva a través deste proxecto. José María soubo atopar a súa vocación tanto na ensinanza como na preservación do patrimonio local.

O seu fillo, Xosé María, documentalista e técnico de xestión cultural, viviu de preto este amor do seu pai. "Eu estudaba alí. Polas tardes quedaba con el vendo como restauraba os obxectos. Incluso na fin de semana, iamos por aí buscando pezas polas casas", recorda con agarimo. "En lugar de ir á praia...", comenta risoño.

E así foi medrando, a carón do museo, ata que realizou un traballo importante dentro do mesmo. "Dixitalizamos todo e creamos unha base de datos coa información dos obxectos, ademais da páxina web ou o proxecto para trasladar -ao casco vello da vila tras o peche da escola- o museo", explica. E aínda a día de hoxe, segue traballando para este espazo tan especial, coa súa empresa Cultureume e o seu socio Lois Gómez. "É un orgullo que teña esta interese polo patrimonio", di o seu pai.

En 2022, José María foi nomeado Cronista Oficial das Pontes polo seu inconmensurable traballo pola vila. Aínda que non se ve de ningunha maneira collendo a testemuña do seu pai neste sentido, Xosé María ten claro que "de darlle a alguén este recoñecemento, creo que é meu pai quen o merece". Arqueoloxía e historia uniron un pai e a un fillo, que xa gozan coa seguinte xeración, posto que Xosé María xa tivo dous pequenos. "Non me aburro nada con eles", comenta fachendoso o avó.

Arbitraxe

Nunca é tarde para dar os primeiros pasos nunha afección. Iso debeu pensar Francisco Ruiz, expresidente do Rácing Vilalbés, cando comezou a súa carreira no mundo da arbitraxe hai seis meses. "Levo moitos anos no fútbol e era unha idea que tiña na cabeza", admite este chairego, que define os colexiados como un "colectivo moi infravalorado e imprescindible". Ruiz dirixe partidos dos máis pequenos, en fútbol-8, onde se atopou a gusto e sen incidentes ata o momento.

Tampouco é cedo para comezar. Iso tivo que pensar o seu fillo, Esteban Ruiz, de 13 anos, hai un par de meses. "Siempre me gustó poder controlar el juego", admite o tamén xogador infantil do Rácing Vilalbés, o club do seu corazón. Dirixindo partidos en categoría prebenxamín non se atopou con momentos nin protestas dende a bancada. Sobre quen é mellor colexiado, Esteban di que seu pai, pero "no por mucho tiempo".

Ambos coincidiron por primeira vez hai unhas semanas no estadio Arturo Pereiro de Castro, onde sacaron unha fotografía que quedará para o recordo. "Estou moi orgulloso dos tres fillos. Na casa animámolos a facer o que eles queiran", di Francisco, que admite que sofre moito vendo o seu fillo pitar. "O árbitro sempre é o máis criticado. Teño que cambiar o chip", sinala. Ademais desta faceta, Esteban non descarta seguir a estela do seu pai como presidente do Rácing Vilalbés. "Puede ser", deixa a dúbida. Efectivamente, semella que os pequenos Ruiz son tan polifacéticos como o seu proxenitor. Vai nos xenes.