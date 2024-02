Un candidato 'outsider' con madre exalcaldesa

El guitiricense Jorge Pérez Polín, informático de profesión y afincado en Bóveda después de haber pasado unos años residiendo en Barcelona, se estrena por primera vez en política en las elecciones autonómicas del 18 de febrero.

A alguno su segundo apellido le sonará por estar vinculado precisamente al servicio público bajo unas siglas, las del PSOE. Su madre, Regina Polín, fue alcaldesa de Guitiriz durante doce años, en dos etapas, además de diputada provincial.

Sin embargo, su hijo pequeño no ha decidido seguir sus pasos en el mismo partido, ni siquiera ha apostado por presentarse por el contrario. La opción de Jorge Pérez ha sido concurrir a las elecciones autonómicas en el número ocho de la lista de Escanos en Branco, un proyecto que en los comicios gallegos de 2020 recibió apenas 554 votos.

"Hai dúas semanas que decidín presentarme. Coñecía o proxecto dende fai tempo e gustábame, saltoume unha notificación de que buscaban axuda e animeime sen darlle moitas máis voltas", explica, sobre una decisión en la que ha recibido, como en todo, el apoyo de su madre y del resto de su familia.

"Á miña nai párecelle ben, ela entende que non é unha cuestión política. O partido non ten ningún tipo de ideoloxía, o que se busca é mellorar a democracia", afirma Pérez, mientras su madre confirma el respaldo en este debut.

"Parecéme ben que se presente, é moi libre de facer o que lle pareza. Aínda que non ten moito futuro", dice entre risas sobre los hipotéticos resultados la exalcaldesa guitiricense, a la que no le cogió por sorpresa la decisión de su hijo "porque xa me tiña falado deste tema varias veces".

Y es que Jorge Pérez intenta explicar a su entorno, como al resto del electorado, los pilares sobre los que se sustenta la formación por la que ha dado el paso de estrenarse en política, y que parten de la premisa de obtener representación para las voces críticas en forma de escaños vacíos.

"Votei dende que tiven oportunidade -tiene ahora 44 años-, case sempre por un partido, pero nalgunha ocasión tamén en branco, aínda que con esa decisión sabía que o meu voto iría ao partido gañador", indica Jorge Pérez Polín, una cuestión que claramente no le convencía, y que además es el germen de la formación por la que ahora se presenta.

"O obxectivo de Escanos en Branco é lograr representación para aqueles que decidan votar en branco, nulo ou absterse. O escano queda baleiro, non vai para outro partido, e non hai ninguén que cobre nin que ocupe o poder político nesa cadeira", indica el candidato guitiricense, haciendo hincapié en otras particularidades de la formación, como que los que van en la lista no se conocen entre ellos, apenas hacen actos públicos ni tienen un programa electoral.

Y es que el objetivo último no es ganar los comicios, sino "axudar a visibilizar isto, a que a xente coñeza que ten esta opción", afirma. Así, los votantes críticos que quieran retirar su voto al partido que más les representa lo podrán hacer con Escanos en Branco, "sen traizoar a súa ideoloxía e sen que se aproveiten o resto dos partidos", abunda Jorge, que recuerda que la formación ya ha conseguido llegar a alguna corporación municipal dejando en forma de silla vacía la muestra del descontento de la población.

VOTACIÓN. ¿Y logrará representación en Lugo? "Non o creo, é moi difícil", reconoce con una sonrisa el propio Jorge Pérez, que todavía no tiene decidido cuál va a ser su voto el próximo día 18.

"Pode que vote por Escanos en Branco ou pode que non, aínda non o sei", afirma, mientras lo que sí defiende es que prefiere "que non haxa maioría absoluta, porque é moito máis democrático".

La que sí tiene clarísimo qué papeleta introducirá en la urna es su madre: "Non teño ningunha dúbida do meu voto. Jorge xa sabe que non vou votar por el", confirma entre risas, expectante por ver cuál es el resultado final de los comicios en los que debutará como candidato su hijo pequeño.