Candidatas del siglo XXI

El primer año del nuevo milenio será recordado por muchos por ser el de los atentados del 11-S en Estados Unidos. Otros lo rememorarán por la cuarta mayoría absoluta de Manuel Fraga en Galicia, por la crisis económica del corralito en Argentina o por el boom que logró Harry Potter con su salto de las páginas de los libros a las pantallas de cine.

Acontecimientos con los que se inició un siglo XXI en el que también nacieron la castrexa Alba Sinde y la polense Nicole Grueira, las que se prevé que sean las candidatas más jóvenes de la provincia de Lugo en los comicios municipales del próximo mes de mayo.

Alba, a la que solo le falta entregar el trabajo de fin de grado para completar sus estudios de Ciencia Política y de la Administración, nació el 31 de mayo de 2001 en Castro de Ribeiras de Lea, donde se crio y se formó en el colegio y en el instituto de la localidad.

"Foi nesa época na que empecei a interesarme pola política local, cando fun tomando conciencia da vida", explica la jovencísima candidata a la alcaldía de Castro de Rei por el PSOE, una formación en la que también está un tío suyo.

"Carlos foi o que máis me animou e o que tirou de min para presentarme", cuenta, sobre una decisión que al principio "asustou un pouco" a sus padres, para convertirse después, y como no podría ser de otra manera, en su máximo apoyo.

La joven lleva en su ADN la política. Además de Carlos, otra de sus tías, Edita, también fue concejala en este ayuntamiento chairego por el PP. "E o meu tío avó foi alcalde durante moitos anos", añade, en referencia a Emilio Sinde Nieto, regidor de Castro de Rei entre 1963 y 1983, y que es recordado aún hoy por haber impulsado la mejora de caminos o proyectos como las concentraciones parcelarias de Pacios, Prevesos o Santa Locaia, entre otros, y que lo hicieron merecedor de estar hasta en el callejero.

La candidata socialista, que trabaja como becaria en una empresa realizando trabajos de consultoría pública, no le teme a la inexperiencia, que suplirá con el apoyo "do equipo que teño detrás", dice, mientras recuerda que se ha recorrido ya la mayoría de las parroquias de su municipio natal para conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de sus vecinos.

Será con esas propuestas con las que conformará "un programa electoral real" para hacerse con el bastón de mando el próximo mes de mayo, en el que también cumplirá 22 años.

O meu soño é ser alcaldesa, cambiar as cousas e converter Castro de Rei no mellor concello de toda a provincia"

"O meu soño é ser alcaldesa, quero cambiar o meu municipio e convertelo no mellor concello de Lugo", afirma convencida, mientras asegura que quiere situar a Castro de Rei "no mapa, porque ten moito potencial que non se está aproveitando".

La ilusión y las ganas tampoco le faltan a Nicole Grueira, nacida el 25 de septiembre de 2001 en San Martiño de Ferreiros. Ella es la presidenta de la gestora del PP de Pol desde mayo del año pasado y la que a todas luces será la candidata a la alcaldía de su municipio natal. "Non hai nada oficial", dice una joven de 21 años que estudió en el colegio y en el instituto en Meira, y aunque inicialmente se matriculó en ADE, ahora está terminando el tercer año de Ciencia Política y de la Administración "unha carreira que si me satisface", afirma.

Hace un año decidió afiliarse al PP, una formación con la que se siente afín toda su familia, en la que no hay relación con la política activa, pero que son su mayor sostén. "Cando asumín a presidencia da xestora para eles era todo novidade, pero sempre me animaron e teño o seu apoio incondicional", indica Nicole, que disfruta de la política municipal "pola cercanía e porque dá a posibilidade de escoitar aos veciños e de solucionar os seus problemas".

Son libra, persistente e capaz de todo o que me propoña. E en Pol a xente está descontenta e pide cambio"

"Son moi nova, pero iso non quere dicir nada, a formación está aí. Ademais paréceme moi importante que os rapaces se involucren nestes temas, somos o futuro e temos que tirar del", afirma una joven que cree que la gente "pide cambio en Pol".

"Hai moito descontento. A xente quere votar polo progreso, por políticas de fomento do emprego, de creación de solo industrial e de máis servizos", enumera una "libra" que se define "persistente" y "capaz de todo o que me propoña". Habrá que esperar a mayo para ver qué es finalmente lo que consiguen.