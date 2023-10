Un cancioneiro para San Martiño de Pino

Dise que a Cruz do Pino, un monumento pétreo que a súa vez ten tres pequenas cruces gravadas, lembra a un veciño dos Currás que fora asasinado polos carlistas cando se dispoñía a facerlles fronte. A este triste suceso acontecido na parroquia cospeitesa de San Martiño de Pino tamén fai referencia unha vella cantiga transmitida oralmente e que formaba parte do amplo repertorio que gustaba de cantar unha veciña xa finada da, Josefa da Fraga, quen curiosamente vivía pretiño da cruz.

Fai practicamente dúas décadas, acudían ata a súa casa Xesús Álvarez, Vili Roca e Suso Pena, integrantes daquela do grupo folk Veria, na procura deses sons de sempre, co obxectivo de facer unha recollida de pezas e que estas non acabasen por perderense no esquecemento.

O resultado daquela visita fora a gravación dunha "cinta enteira de 90 minutos, na que pode haber entre 30 e 40 cantigas", detalla Suso Pepa sobre un traballo de recompilación que os levou tamén a falar con outros veciños parroquia como Antonio da Ermitas ou Antonio Camba, dos que tamén recolleron pezas, boa parte delas instrumentais.

A maioría daquelas composicións, salvo excepcións que se incluíron no disco que gravara Veria, coma a Jota de Costoira, recollida do gaiteiro Antonio da Ermitas, ou a canción Gaita do Crisóstomo, de Camba, permaneceron gardadas, á espera de que chegase o seu momento. E finalmente, ese momento chegou.

Cruz do Pino. C.PÉREZ

"Queremos sacar a luz todas as cancións das gravacións e crear o cancioneiro popular de San Martiño de Pino", avanza Suso Pena, que uniu forzas con Xesús Álvarez e con Avelino Roca nun proxecto musical que afrontan "con moitas ganas" e que servirá de homenaxe a aqueles veciños e veciñas que foron custodios da cultura popular. As gravacións das pezas e tamén as letras e as partituras poranse a disposición da veciñanza na web de Caldaloba, de ser posible antes de que remate o ano, case coma se de un agasallo de Nadal colectivo se tratase.

Instrumentos coma o laúde, o acordeón, a arpa ou a ocarina, a gaita ou a voz van dándolle forma a unha iniciativa que se presenta oficialmente hoxe no III Magosto Cal da Loba, nun concerto no que tamén soarán cantigas medievais de Alfonso X O Sabio (co acompañamento de Pandereteiras de Caldaloba, grupo formado por nenas e nenas da parroquia). Mais sen dúbida, a gran protagonista do repertorio será Granaderos de Porto, a versión musicada daquela cantiga que interpretaba Josefa.

"Cremos que é un suceso que pasou de verdade, sabíase que os carlistas chegaron a Pino e que houbera algunha morte e esta cantiga relata esa historia", explica Suso, que dá conta do traballo de transcrición ("houbo unha palabra que a cambiamos ata catro veces") que supuxo adaptar a peza trantando de ser fieis á interpretación de Josefa conservada na vella casete, aparcada un tempo, pero nunca esquecida.

"Transportamos a melodía aos instrumentos (Xesús toca o acordeón, Suso a ocarina e Avelino canta) respectando ao máximo a melodía", concreta sobre unha tarefa que se estende a todas as peza da recompilación.

"É unha riqueza cultural", asegura Suso, que agora, como complemento ao traballo de dinamización da parroquia que está a desenvolver a Asociación Recreativo Cultural de San Martiño de Pino e ao propio a través da web de Caldaloba, viu a oportunidade de rescatar, valorizar e compartir estes pequenos tesouros tradición oral.

Terceiro Magosto Cal da Loba, este sábado no local social de Pino

A asociación de Pino organiza hoxe o III Magosto Cal da Loba. O legado de Contanza, entre cuxos actos se presentará o proxecto de recuperación das cantigas. Os asistentes tamén poderán gozar das actuacións das Pandereteiras de Caldaloba, do cuarteto Seimeira, e de Pakolas.



Andaina

A xornada ábrese cunha andaina con vestimenta de época (os camiñantes recibirán o título Constanza de Caldaloba) que sairá as 10.30 cara a Caldaloba e volverá ao local social, no que serán os actos.



Pregón e recitado

A artista Luz Darriba lerá o pregón e sumarase a un recital poético no que tamén participarán Xesús Rábade Paredes e Helena Villar Janeiro. Esta última recibirá ademais o título honorífico Constanza de Caldaloba.



Premios, charla e xogos

Farase público o ditame do xurado dos certames de Caligramas e de Debuxo Infantil e Suso Pena falará do castelo e da parroquia de Pino. Ademais, José Manuel Pena dirixirá unha busca do tesouro.



Xantar e magosto

Haberá un xantar a base de callos, carne asada con patacas fritas e torta de queixo. No serán cataranse as castañas.



Colaboracións

A área de Cultura de Deputación, o Concello de Cospeito, Culturalia GZ, Alvarellos Editora e a librería Díaz colaboran coa organización.