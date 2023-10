Campo de fútbol da Lomba: alí onde rodaba o balón un rapaz

Localización

O campo municipal de fútbol A Lomba está a pouco máis dun quilómetro da Praza do Concello. Dende a N-640,. no casco urbano, pódese ir pola Rúa San Roque e a só uns metros coller a Rúa Costa de Cabo ou ir pola estrada que vai ao Chao do Pousadoiro (LU-751) e desviarse á dereita a carón das naves municipais.

Lugar

A Lomba creouse hai uns 45 anos e recibe o nome do lugar onde foi construído. Renovouse no ano 2019. Conta cun campo de adestramento e unha pista de tenis nas inmediacións.

Equipos

O Meira Fútbol Club, que milita esta tempada en Primeira Galicia, e o seu conxunto xuvenil, da categoría Segunda Autonómica, xogan os seus partidos como locais neste campo de fútbol.

Acceso ao campo. C.PÉREZ

Un é de onde nace. Tamén de onde pace. E sempre se é un pouco de onde xoga. Pablo López naceu en Gueimonde (A Pastoriza), pero leva máis dunha década asentado en Meira, onde tamén ten a súa tenda de roupa e complementos, Bicos de Fío. Do seu fogar escollido son moitas as cousas que lle gustan, coma "a vida que ten" ou o feito de atoparse sempre "con xente e con quen falar". Mais se hai un espazo polo que ten debilidade, ese non é outro que o campo de fútbol A Lomba. E non porque lle guste o deporte rei, que tamén, senón por aquela ilusión infantil que nunca se esquece: "Alí foi onde empecei a xogar ao fútbol".

Iniciábase no equipo infantil do Meira Fútbol Club como extremo dereito e aí seguiu, alimentado a afección e os recordos, ata a categoría xuvenil. "Ía tres ou catro veces por semana a Meira e de aí, do campo da Lomba, saíron as miñas primeiras amizades en Meira", conta daquelas longas tardes de quedadas que se facían curtas, onde non só se adestraba.

Banquillo local. C.PÉREZ

Cando se creou o equipo xuvenil da Unión Deportiva Pastoricense, Pablo deixou atrás ese identificativo color celeste que volvería vestir con orgullo nunha tempada no equipo absoluto, nun periplo futbolístico ao que poñía fin hai máis de 15 anos e ao que regresaba cando aqueles antigos xuvenís da UD Pastoricense retomaron a vella afección e crearon o equipo de veteranos no que aquel neno que aprendía a darlle patadas ao balón na Lomba volveu ás orixes, ao posto de extremo dereito.

Agora, Pablo vai á Lomba como seareiro, "ver algún partido", aínda que recoñece que "moito menos do que quixera e do que debera, por falta de tempo". E cada vez que percorre o antigo camiño que leva ao campo de fútbol, un tanto cambiado polo paso dos anos pero, á fin, igual ca sempre, volve esa sensación de pertenza que xeran tanto o lugar coma quen o fai especial.

Vestiarios. C.PÉREZ

E alí, na Lomba, Pablo non pode evitar acordarse de todas aquelas persoas que levan a que un equipo sexa tal: "Todos os adestradores e compañeiros cos que xoguei". Algúns seguen presentes na súa vida, outros son simplemente nomes, caras ou xestos que permanecerán vencellados para sempre á "ilusión dun pequeno que empezaba a xogar ao fútbol".