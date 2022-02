Campo da Igrexa de Muimenta: natureza senlleira que garda a memoria

O lugar

Atópase en Muimenta ao pé da LU-120, que une Vilalba e Meira, entre os puntos quilométricos 18 e 19.

Literatura

No Campo da Igrexa expóñense poemas de Xosé Otero Canto, Aquilino Iglesia Alvariño, Anxo Lamas, Darío Xohán Cabana e Xosé Crecente Vega, dedicados á escola, á infancia ou ao freixo da igrexa.

Convenio

A través dun acordo asinado o 3 de febreiro de 2012, o bispado mindoniense cedeulle a Xotramu o uso da escola e da igrexa vellas, con fins culturais, recreativos e sociais, por un período de 50 anos.

Interior da Igrexa Vella de Muimenta. C.PÉREZ

Muimenta ten dúas igrexas: a vella e a nova. A nova ergueuse no canto de restaurar a vella, ata que un bo número de veciños, coordinados por Xotramu, decidiron que deixar caer a antiga estrutura non era unha opción. Hai máis dunha década, a entidade e moitos voluntarios comezaban un proxecto de recuperación que hoxe é un referente e un lugar de visita obrigado.

As pedras da Igrexa Vella de Santa Mariña convertéronse en gardiás da memoria. Ao compoñente relixioso que perdura nos confesionarios ou no altar maior sumáronse o etnográfico e o popular, cunha mostra de xogos tradicionais, imaxes dos diferentes encontros promovidos por Xotramu nos últimos anos —as últimas edicións, no propio Campo da Igrexa— e un espazo, o Museo das Zocas, dedicado ao que foi un dos grandes oficios da parroquia.

Museo das Zocas de Muimenta. C.PÉREZ

Un obradoiro de emprego impulsado polo Concello restauraba a Escola Vella, que logo se dotou de contido e hoxe permite viaxar no tempo á época na que os escolares da volta enchían os pupitres.

E custodiando o conxunto, a memoria educativa, relixiosa, pedagóxica e etnográfica que convive no Campo da Igrexa, érguense cinco árbores senlleiras, catro carballos e un freixo enraizados na historia de Muimenta.