Campo da Feira de Parga: o latexar dun mercado milenario

Localización

Vindo do Mesón da Cabra e unha vez se entra no pobo, o campo da feira atópase xirando á esquerda para atravesar a vía do tren e collendo un leve desvío cara á dereita.

Eventos

Este lugar tamén é o emprazamento doutros festexos como a celebración das festas patronais en honra a San Roque, o Parga Rock ou a Feira da Cantería, Callos e Artesanía. En agosto de 2020 e de 2021, debido á pandemia, tamén se celebrou alí a Mostra de Instrumentos de Pardiñas e en 2021, a de Artesanía.

Propiedade

A Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga é a entidade responsable deste espazo e das súas feiras, que non dependen como é habitual do Concello, senón que están organizadas e xestionadas por este colectivo de propietarios.

Se hai algo que caracterice a Parga, ademais da súa beleza natural, é a única feira privada que se celebra en Galicia, e na que se dan cita comerciantes e visitantes o domingo entre o 9 e o 15 e o último de mes.

Eses días sinalados en vermello para os veciños de Parga enchen as rúas de persoas que se achegan ata o lugar atraídas pola longa historia e tradición desta feira. Pero tamén polo cheiro a polbo, un recendo que avisa de que é día de mercado.

Postos de luz e auga habilitados para os ‘pulpeiros’. NOEMI FERNÁNDEZ

Cada quen instala o seu posto no lugar habilitado e que lle corresponde: os productos locais nas mesas de pedra, os pulpeiros na carballeira, e os demais comerciantes nos cobertizos, onde a parte traseira se deixa reservada para os criadores de animais.

Cando me preguntan por Parga o primeiro no que

penso é no Campo da Feira e os seus cobertizos

Esa distribución lémbraa Lucía Campos dende que ten recordos, pois ser de Parga significa medrar coa feira ao pé da porta. "Cando me preguntan por Parga o primeiro no que penso é no Campo da Feira e nos seus cobertizos", confesa esta moza guitiricense.

A feira forma parte do patrimonio de Parga, e o seu emprazamento tamén, un lugar que seguen destacando os máis novos e que se conserva grazas á ilusión dun pobo que se une para ver as súas rúas cheas de vida. Pois nesta parroquia guitiricense abundan as asociacións que se constrúen en busca de mellorar e loitar pola tradición e pola cultura dun pobo único.

Os 'cobertizos' co campo da festa ao fondo. NOEMI FERNÁNDEZ

"Se preguntas ‘onde quedamos?’ a resposta sempre é ‘nos cobertizos’ ", conta Lucía cando recorda a súa vinculación con este lugar. Pois ademais de ser característico pola súa tradicional feira e as súas múltiples celebracións, para os veciños de Parga tamén é o punto central da vila. Un espazo no que quedar con amigos e pasar unha tarde de contos nunha contorna única na que o son do paso do tren che recorda onde te encontras.

Un emprazamento rodeado de vexetación, ao carón do río Parga, e no que sempre hai alguén a quen saudar. O máis semellante a un oasis en pleno deserto, pois mantén as árbores autóctonas e o firme de terra, entre o asfalto e os edificios que che lembran que estás no corazón da vila, latexando coa natureza pero tamén cos veciños que recoñecen con orgullo o tesouro que garda a súa terra.