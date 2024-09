O Campo da Feira de Momán: o corazón que revive

Localización

Situado entre a capela de San Antón e a carballeira, o Campo da Feira de Momán é o centro neurálxico da parroquia xermadesa, ao que se accede dende ese cruce de camiños que chegan dende á estrada das Pontes e a de Parga.

Poboación

Segundo os últimos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística (Ige), no Campo da Feira viven actualmente 52 persoas. É un dos 22 lugares nos que se divide a parroquia xermadesa.

Recuperación

A primeira feira recuperouse tras tres décadas de paréntese e celebrouse o pasado 21 de xullo. É unha cita mensual que se celebrará cada mes o domingo que coincida entre o día 16 e o 22. Xa van tres feiras dende que se volveron organizar. A feira de Momán data de 1760.

Visitantes na feira de Momán este domingo. M. ROCA

As feiras de Momán, en Xermade, foron un referente hai varias décadas. Pero o paso do tempo e a despoboación deixáronas esquecidas. Dende este verán o Campo da Feira volve ter vida cunha cita que busca ser un revulsivo para o rural e para unha parroquia que loita por seguir tendo o seu lugar no mapa.

"Teño recordos dende a nenez. O Campo da Feira é un punto de reunión e de encontro, pero tamén un referente polas feiras. Recórdoas de cando eran moi grandes e había moitos postos, de todo, pero sobre todo de gando. Viñan autobuses de Betanzos, de Ortigueira, de Guitiriz... algúns mixtos, que levaban xente e animais", relata Tino Rodríguez nunha viaxe a un pasado que se abre paso.

Campo da Feira de Momán. AEP

"Había moitísima xente, pero o Campo da Feira era totalmente distinto", di. Daqueles tempos, explica, só queda "algún carballo, o terreo e unha báscula emblemática de gando que recuperou o Concello de Xermade", símbolos doutra época que loita por volver.

Das case 20 tabernas a dous establecementos

"Había moitísimos bares e casas de comida. os máis maiores acordan 17. Eu recordo de dez tabernas para arriba", di Tino, responsable dun dos negocios que sobreviven na zona, Casa Tino, que conta con 34 prazas de pensión e un restaurante con servizo para unhas 200 persoas.

"Somos os que quedamos na ruada, nós e o Casa Blanca, no propio Campo da Feira, os últimos que se crearon", di un hostaleiro que é tamén o presidente da Sociedade Cultural e Recreativa Momán, un colectivo con 64 socios actualmente e o encargado de traer do pasado as míticas feiras a Momán.

"Sempre foi un referente e queriamos volver recuperalas", di, e móstrase optimista coa decisión. "A primeira foi demasiado, houbo moitísima xente, e as seguintes tamén foron boas, son días para ver, repetir e desfrutar", apunta Tino, que augura un bo futuro para estas citas mensuais.

"Seguiremos pelexando por mantelas. Están vindo uns 30 postos, que non está nada mal, e vén xente de fóra a Momán", asegura, ao tempo que indica que unha das maiores complicacións é conseguir a entrada de animais porque, di, "a burocracia é complicadísima". "E é algo que nos gusta, non só polas vendas, tamén polos nenos, para que poidan ver os animais", apunta.