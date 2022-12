Campañas de fomento do comercio local

O Nadal é unha época na que se incrementan as vendas e, para que esa dinamización do comercio recaia nos da zona, son varias as entidades que organizan campañas de fomento das compras nos negocios locais.

Unha das propostas máis lonxevas é a da Asociación de Empresarios de Muimenta, que vai polo seu XIV Mercado de Nadal. Dende o pasado 1 de decembro e ata o 5 de xaneiro, quen faga as súas compras nalgún dos 28 negocios participantes recibirá unha das 19.000 rifas que se reparten e coas que se poderán gañar un total de 19 premios de 100 euros en vales de compra para o comercio local. As papeletas agraciadas serán aquelas que coincidan coas tres últimas cifras do primeiro premio da Lotaría de Reis.

Cohempo tamén ten en marcha a campaña Merca nas Pontes dende o día 9 e que se prolongará ata o 6 de xaneiro, coa participación de máis de 40 negocios. Por cada compra entregaranse papeletas que se deben cubrir cos datos persoais e que entrarán no sorteo de oito premios que suman 3.100 euros para canxear no comercio local. Os dous primeiros xa se repartiron o 14 e os seguintes serán o 21 (dous premios de 300 euros), o 28 (dous de 300 euros) e o 11 de xaneiro (un premio de 300 euros e outro de 1.000).

Tamén o día 9 arrincaba o Merca e Gaña no Comercio Local de Vilalba, a iniciativa de Sete Pontes para fomentar as compras de proximidade. Neste caso hai que selar, ata o 5 de xaneiro, un folleto nun mínimo de cinco locais dos máis de 70 participantes para poder entrar no sorteo, fixado para o día 12 de xaneiro, de 2.000 euros repartidos en 18 premios: un de 500 euros, dous de 250 euros, cinco de 100 euros e dez de 50 euros.