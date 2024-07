Os campamentos musicais están de moda en Vilalba e Guitiriz

O verán xa se fai notar en boa parte da Terra Chá, pero sobre todo faise oír. E senón que llelo pregunten aos nenos e nenas que se animaron a participar nesta segunda edición do Mini Band Camp de Vilalba, un campamento organizado pola Banda e a Escola de Música de Vilalba, no que ademais de pasalo ben, os pequenos aproveitaron para aprender a tocar novos instrumentos ou para mellorar os xa coñecidos mentres creaban a súa propia banda de música.

Arredor de 40 nenos e nenas desfrutaron durante cinco días de xogos, deportes e outras actividades ao aire libre, ademais dos ensaios da súa nova banda con todas as persoas participantes. "Este tipo de iniciativas son un grande aliciente para os pequenos, xa que os motiva moito a aprender e a esforzarse mentres o pasan ben e fan novas amizades", afirma o director da banda, Baruk Domínguez, que fai un moi bo balance desta segunda edición.

Actuacións en Vilalba e Santiago

Despois de cinco días de ensaios e actividades de todo tipo, entre as que incluíron neste caso un obradoiro aberto a todo o público, centrado en percusión da man de Pablo del Valle e outro sobre expresión corporal impartido pola Escola de Teatro de Vilalba, os nenos levaron a súa música ao auditorio de Vilalba o pasado venres para mostrar todo o aprendido.

Concerto da Mini Band Camp. EP

Logo de contar cunha grande acollida entre os veciños de Vilalba, a banda trasladouse durante a fin de semana a Lanzós e a Ladra, co fin de levar os seus ritmos a diferentes puntos do municipio e prepararse ademais para a esperada actuación do grupo no Festival de Bandas Infantís e Xuvenís de Galicia, que terá lugar o sábado 13 de xullo na Cidade da Cultura de Santiago.

Grande oferta de instrumentos

Ofertando como especialidades instrumentais a frauta, o oboe, o clarinete, o fagot, o saxofón, a trompa, a trompeta, o trombón, o bombardino, a tuba, o violonchelo, o contrabaixo e a percusión, os nenos formaron un grande equipo polo que a Banda de Música de Vilalba se sente "moi orgullosa", polo que é probable que esta iniciativa se converta en toda unha tradición.

Tamén en Guitiriz comenzaron o verán con moito ritmo grazas á celebración da primeira edición de Medrando coa música, un campamento musical infantil organizado por Soilar e o Concello de Guitiriz no que participaron preto de 30 nenos e nenas durante catro días, e que se clausurou o pasado venres cunha actuación na Casa Habanera de Guitiriz.

"Foi todo un éxito", asegura o director da Escola Municipal de Música de Guitiriz

Os participantes realizaron diversas actividades, como poñerse na pel dun director por un día, para coñecer de preto o traballo dos músicos. "Foi todo un éxito, e proba diso é que a metade dos participantes se apuntaron á Banda de Música de Guitiriz", conta o director da Escola Municipal de Música de Guitiriz, Fran Cupeiro, que di que quedaron moi contentos co traballo dos nenos.

Volta a Parga en setembro

O campamento volverá celebrase agora en Parga os días 3, 4,5 e 6 de setembro co fin de levar a música a outros recunchos do concello. O obxectivo é que os pequenos experimenten coa música e proben novas actividades. "Gustaríanos volver para próximas edicións, xa que vemos que os pequenos teñen moitas gañas de aprender, e as datas son idóneas, tanto para eles como para as familias", din.

E así, Vilalba e Guitiriz inauguraron o verán ao son dos 'campas' musicais, que cada vez gozan de maior aceptación entre os nenos e as nenas, xa que é unha grande ocasión para dar renda solta á súa creatividade e coñecer a xente.

Os nenos durante unha actividade da Mini Band Camp. E

Impulsar os campas rurais

Dende os campamentos cren que esta é unha moi boa oportunidade para que os menores proben novas actividades e sen necesidade de saír dos seus concellos, xa que cada vez se impulsan máis campamentos rurais para facilitar ademais a conciliación e para dar a coñecer o territorio.

Agora só queda que os nenos continúen ensaiando para engadir novos coñecementos á súa formación musical. "Esperemos que este sexa un impulso para moitos pequenos músicos", din.