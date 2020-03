Los camioneros del carbón levantan el encierro por el coronavirus

Los camioneros del carbón decidieron este jueves por la noche en asamblea levantar el encierro en el consistorio pontés por el coronavirus y para cumplir con la cuarentena y evitar posibles contagios.

"Hay que hacer las cosas con sentido y ser responsables en e este momento", explicó el portavoz de los transportistas, Manuel Bouza, que indicó que esto es solo un parón y que en 15 días esperan retomar las movilizaciones.

"La idea es seguir, nosotros mientras no tengamos una solución o no lleguemos a un acuerdo lucharemos", dijo Bouza, que no descarta incrementar las movilizaciones después de esto.

"Esto le va a afectar muchísimo a la economía y a ver que pasa", dice, y añade: "Para nosotros estar 15 días en casa no nos hace mal y esperamos volver con más fuerza".